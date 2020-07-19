أردوغان يعلن بدء بناء مصنع أول سيارة تركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية، بولاية بورصة (غرب).

ونشر الرئيس أردوغان عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محليا “TOGG”.









وأرفق أردوغان الصورة بالتعليق قائلا: “اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية بقضاء غيمليك”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصًا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، ليتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويًا من 5 أنواع مختلفة.

وقال أردوغان بمناسبة بدء بناء مصنع السيارات”TOGG” السبت 18 يوليو/تموز 2020، إن السيارة التركية محلية الصنع، ستكون رمزاً لنهضة بلاده، رغم من سماهم “لوبي الخائفين” من الذين يحبطون عزيمة الشعب.

أشار أردوغان إلى أن “لوبي الخائفين” لم يهدأ بتاتاً في محاولة إبقاء تركيا تابعة للخارج، بإحباط الهمم من خلال ممارسة دعاية بأن تركيا لن تتمكن من صناعة السيارة وبيعها. وقال: “ملايين القلوب متحمسة مجدداً لتحقيق حلم السيارة التركية الذي تعرض لعرقلة من الداخل والخارج لسنوات”.

لفت الرئيس التركي إلى أن مشروع تركيا لصناعة سيارتها المحلية “باتت له أصداء في تركيا وباقي دول العالم”. ووصف الشروع في بناء مصنع السيارة بأنه “رد على من حاولوا إحباط هذا المشروع وهو في طور التصميم”.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ السيارة التركية محلية الصنع، ستكون رمزا لنهضة بلاده، رغم من أسماهم “لوبي الخائفين” من الذين يحبطون عزيمة الشعب. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، بمناسبة بدء بناء مصنع السيارة التركية “TOGG” في ولاية بورصة غربي البلاد. ( Murat Kula – وكالة الأناضول )

أردوغان أضاف: “الدول المنزعجة من تنامي قوة تركيا وزيادة ثقتها بنفسها، بدأت حملة دعاية سوداء لتشويهها. كافة أبناء شعبنا تبنوا مشروع صناعة السيارة التركية، لأنها انعكاس لقوة دولتنا وقدرتها الإنتاجية”.

كما أعرب عن ثقته بأن مشروع السيارة المحلية سيكون “رمزاً لرؤية تركيا نحو التحول إلى دولة قوية ومبتكِرة، ومصدر إلهام للأجيال الشابة”. وأكد الرئيس أردوغان، أنهم وضعوا نصب أعينهم الموت عندما خرجوا في سبيل نهضة تركيا ورفاه شعبها، قائلاً: “إن النجاحات التي حققناها في السنوات الـ18 الماضية تحققت رغم التخريب وعمليات العرقلة والتهديد”.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ السيارة التركية محلية الصنع، ستكون رمزا لنهضة بلاده، رغم من أسماهم “لوبي الخائفين” من الذين يحبطون عزيمة الشعب. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، بمناسبة بدء بناء مصنع السيارة التركية “TOGG” في ولاية بورصة غربي البلاد. ( Murat Kula – وكالة الأناضول )

وأشار إلى أن المواد المستخدمة في بناء مصنع السيارة، ستراعي الشروط البيئية بأعلى المستويات مضيفاً “المنشأة لن تكون مجرد مصنع، بل مجمعاً يشتمل على عدة مرافق صناعية من شأنها أن تغير مفهوم المصنع جذرياً في أذهان الناس وسيتضمن كافة مراحل التصنيع وصولاً إلى بيع السيارات للمواطنين مباشرة، وذلك باشتماله على أقسام التطوير والبحث والتصميم، والإنتاج التسلسلي، والاختبار من قبل الزبائن”.

سيارات “دفريم” قبل 60 عاماً: استطرد أردوغان في الحديث عن المصاعب التي تعرضوا لها في تحقيق هدفهم بصناعة سيارة محلية، وقارنها بتلك التي واجهتها تركيا قبل 60 عاماً في مشروع سيارات “دفريم”.

صنعت سيارة “دفريم” (الثورة) عام 1961 على يد مهندسين وعمال أتراك، في الشركة التركية لصناعة القاطرات والمحركات بولاية “أسكيشهير” في عهد الرئيس الراحل جمال غورسل.

وقال أردوغان: “جميع الصحف التي انتقدتنا عند تعريفنا بالسيارة المحلية، فعلت الشيء نفسه قبل 60 عاماً عند تصنيع سيارة دفريم”.