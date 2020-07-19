وزير الصناعة: أوقفوا المؤامرة وتخلوا عن “نص رواتبكم”

غرّد وزير الصناعة عماد حب الله عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “دموع وحرقة المصروفين تلعن قراراتكم كما تلعن الفاسدين ومنظومتهم. فكلكم تتآمرون وتدفعون اللبنانيين الى الحاجة والعوز. أوقفوا المؤامرة على جامعات لبنان وشعبه. بتحبوا لبنان تخلوا عن نص رواتبكم (بالدولار)!”

وأضاف: “لو تخلى مسؤولو جامعات عريقة عن نصف رواتبهم الخيالية او تقديماتهم ومصاريفهم لسنة واحدة، لحافظوا على وظائف مئات الموظفين الذين ضحوا وسخروا حياتهم لرعاية وتعليم مئات الاف اللبنانيين وابناء وقيادات المنطقة”.









وتابع: “حب لبنان لا يكون بصرف الموظفين من وظائفهم! بتحبوا لبنان تخلوا عن نص رواتبكم!”