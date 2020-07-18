الراعي لجعجع: “مطرح ما منشوفك منشوف العيد كبير”

توجّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال كلمة له لمناسبة ليلة عيد القديس شربل في بقاعكفرا، إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالقول: “مر في خاطري، كل شهداء المقاومة اللبنانية التي بدأت عام 1975 وتواصلت من فوج الى فوج، وكل من هرق دماءه لأجل لبنان ولنعيش بكرامة”.

وأضاف، “هم ماتوا على خط النار لأجل لبنان ونحن مدعوون لنحمل الأمانة ومدعوون لشهادة واستشهاد روحي ومعنوي في سبيل لبنان”، مُشيرًا إلى أنّ “مار شربل يشفع بنا من السماء ولا يتركنا، وفكرة نظام الحياد اللبناني الناشط والفاعل تعود لشفاعة مار شربل الذي اعطانا جواباً من السماء فولدت فكرة الحياد وخلقت في القلوب الرجاء والأمل”.









وأكّد أنّنا “تجاوزنا مشاريع التقسيم بقوة دستورنا وميثاقنا وعندما مررنا بالظروف الصعبة كان مثلث الرحمة البطريرك صفير جاهزاً واليوم لا خلاص الا باستعادة كل قوة سيادتنا واستقلالنا ووحدتنا بتطبيق نظام الحياد”.

وقال: “صحيح حكيم أصبحنا بحالة يرثى لها، والناس تتألم ومسؤوليتنا جميعاً ان نزرع الرجاء ونعم هناك نافذة امل علينا ان نرى النور من خلالها وهي الحياد”، مُضيفًا “علينا ان نكمل الطريق مع جميع اللبنانيين ونحن بحاجة للقاءات وحوارات عن الحياد ليفهمه الجميع ويدرك ان فيه شرفنا جميعاً”.

وفي ختام كلمته، توجّه الراعي لجعجع، بالقول: “مطرح ما منشوفك منشوف العيد كتير كبير”.