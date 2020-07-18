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“الحرارة ستلامس الـ40 درجة”… إليكم الطقس المتوقع في لبنان!

July 18, 2020

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وظهور طبقات من الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلاتها على الساحل.




الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وإستقرارها على الساحل، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم مع إرتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وظهور طبقات من الضباب على المرتفعات.

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