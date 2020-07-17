روكز: الأفضل لمن يقول “ما خلوني اشتغل” أن يستقيل

بناء لدعوة النائب شامل روكز، تجمع عدد من العسكريين المتقاعدين والناشطين في ساحة الشهداء، رفضًا لتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان وارتفاع سعر الدولار.

وفي السياق، أكد روكز الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية، أنه “اختار الثورة للانتفاض على واقع سياسي أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم”.









ولفت الى اننا “اليوم نعتصم هنا والامور ستذهب الى مراحل أخرى وعلى المواطنين أن يثوروا على كل الطبقة السياسية والبديل هو حكومة مستقلة من أصحاب الكفاءات”.

وخلال كلمة له أثناء المظاهرة، قال: “الأفضل لمن يقول “ما خلوني اشتغل” أن يستقيل ويفسح المجال لمن يريد أن يعمل وأؤكد للجميع أنني سأناضل حتى آخر نفس ليبقى لبنان وطن الانسان والحرية والحضارة”.