العسكريون المتقاعدون من ساحة الشهداء: لحكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية

نظمت “جبهة الإنقاذ الوطني” تحركاً شعبياً بمشاركة عدد من المجموعات والعسكريين المتقاعدين بعد ظهر اليوم في ساحة الشهداء في بيروت، تحت شعار “أمام سلطة العجز واللاقرار: البديل موجود”، رافعين العلم اللبناني، إلى جانب علم المؤسسة العسكرية.

كما رفع المتظاهرون لافتة حملت عبارة: “السلطة سقطت”، مطالبين بـ”حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية وحكومة لا تحاصصية ولا تكنوفراط ولا عسكرية”.









وقال النائب شامل روكز للـmtv من ساحة الشهداء: أنا أختار الثورة للانتفاض على واقع سياسي أوصل البلد إلى ما نحن عليه”.

وتابع: “علينا تغيير الواقع وهذا ما سيحصل ونحن على تواصل مع الرئيس عون وموضوعنا اليوم هو وجع الناس”.

من جهته، أكد العميد المتقاعد جورج نادر أن “الخطوات المقبلة ستكون موجعة ومن بينها العصيان المدني الشامل من أجل اسقاط المنظومة الحاكمة”.

المركزية