العُلا أجمل مدن السعودية… وأول موقع لـ”الأونيسكو” فيها

#العُلا إحدى أجمل وأقدم مدن المملكة العربية #السعودية، تقع في الجهة الغربية للجزيرة العربية، وهي نقطة التقاء حضارات الشرق الأدنى القديم، كما تمثل حضارة التجارة القديمة لوقوعها في طريق قوافل تجار البذور والتوابل من دول الشرق الادنى الى دول غرب الجزيرة وغيرها، ومن أهم ما تشتهر به هو مهرجان شتاء الطنطورة.

تبعد العُلا عن المدينة المنورة نحو 300 كم شمالاً، ونزل فيها الرسول الكريم وهو في طريقه الى غزوة تبوك، وتعتبر من المناطق الأثرية المسجلة في منظمة “الأونيسكو” لما تحتويه من آثار تاريخية عظيمة.









وقد لعبت خصوبة الأرض، ووفرة المياه دوراً في جعلها مستقراً لحضارات عدة عبر التاريخ، فسكنها الأنباط قوم النبي صالح، وأسسوا حضارتهم فيها، واكتشف المؤرخون بقايا آثار تعود إلى عصر اللحيانيين الذين استوطنوها قبل الميلاد بـ900 عام.

الآثار في العُلا

الحجر – مدائن صالح: هي من اهم المناطق الاثرية لمدينة العُلا، وهي متحف أثري مفتوح، والآثار القديمة في الحجر عبارة عن أماكن عبادة، والعديد من النقوش الصخرية تمثل الحضارات المتعاقبة على المكان وهي اثار ثمودية، ولحيانية، ونبطية، وغيرها.

ويوجد في الحجر أو مدائن صالح ما يقرب من 131 مدفناً يعود تاريخها جميعاً الى العام الاول قبل الميلاد حتى العام 75 ميلادي، وتمثل كل مقبرة وصفا فنيا رائعا غاية في الجمال، وتمتد لعدة اجيال، وعلى كل مقبرة توجد لوحة فيها وصية صاحب المقبرة ووصفه وعائلته. ومن المعروف عن مدائن صالح انها تمثل قوم ثمود الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم.

وتقع مدائن صالح شمال شرق العُلا وتبعد مسافة 22 كم تقريباً وتمثل المنطقة الأثرية حوالي 13,39 كم تقريبا وهذه المساحة تضم آثارا قائمة ومعروفة.

في عام 2008 م تم اعتماد مدائن صالح موقع تراث عالمي من قبل “الأونيسكو”، وهي اول موقع اثري يسجل في منظمة “الأونيسكو” يتبع المملكة.

قصر الفريد: سمي بهذا لاسم نظراً لتفرده بكتلة صخرية ضخمة الحجم، وكذلك انفراده بواجهة كبيرة ومميزة.

قصر البنت: كما يطلق عليه سكان المنطقة في الخريمات، ويحط بقصر البنت مجموعة من المدافن الاثرية القديمة.

قصر العجوز: يقع على كتلة صخرية وسط الرمال الشاسعة، وله واجهة من جهة الشمال تشابه في شكلها شكل الديوان .

محلب الناقة: هو عبارة عن تكوين لحوض من الحجر كبير الحجم يعرف بمحل الناقة أي ناقة صالح، بينما تؤكد الحقيقة كما سجلها العلماء أن المكان هو مجرد معبد نبطي قديم.

مقابر الاسود: هي مدافن سميت بهذا الاسم لوجود منحوتات لمخلوقات على بعضها والتي تشبه الاسود ، وتبلغ عدد المدافن 21 قبراً، وهي مقابر لحيانية.

المزحم: وهو عبارة عن ممير ضيق تقول القصص القديمة انه المكان الذي عقرت في ناقة النبي صالح عليه السلام .

جبل الحوار: وهو جبل أملس حجمه كبير، ويقال انه دخل فيه حوار الناقة بعد عقرها، ويقول بعض الناس ان هناك صوتاً يسمع يشبه صوت فصيل الناقة، ويقال إن هذا الصوت يسمع كل يوم جمعة في موعد صلاة الجمعة.

الحويره: جبل أصغر من جبل الحوار، املس، وتقول الروايات ان هذا الجبل قد هرب له صغير ناقة النبي صالح عقب عقرها من قبل قوم ثمود.

محطة سكة حديد الحجاز: تعرف محطة سكة حديد الحجاز بمحطة الاستسيون، ويطلق عليه اهل المنطقة محطة الاستصيون، وهي عبارة عن عدة محطات تمثل خط سكة حديد الحجاز التي تربطها ببلاد الشام، حيث تمر بمدينة تبوك، وقد بدأ العمل بها عام 1899.

قلعة الحجر الاسلامية: بنيت في العهد العثماني يرجح أنها بنيت عام 1375هـ – 985 م، وقد بنيت كاستراحة لحجاج البيت الحرام.

قلعة موسى بني نصير: تقع على جبل شاهق الارتفاع وسط مدينة العُلا، وقد بناها القائد المسلم موسى بن نصير ابلوي.

البلدة القديمة: ويطلق عليها اسم الديرة وما تبقى من هذه البلدة آثار ازقتها وبعض آثار مبانيها ومساقيها.

شتاء طنطورة

مهرجان شتاء طنطورة هو من أهم خطوات الجذب السياحي للمنطقة التي تشهد أجواء ساحرة مع قدوم فصل الشتاء، والذي يعد ثروة الحياة للمزارعين فيها، بسبب ترافقه مع سقوط الأمطار وبداية موسم الخير.

وقد شيدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مسرح مرايا، الذي بات المركز الرئيسي لفعاليات هذا المهرجان، والذي يستضيف فنانين عالميين، وعروضاً فنية ساحرة في قاعة موسيقية مذهلة، وسباقاً للقدرة بين أحضان الطبيعة الخلابة، ومناطيد معبأة بالهواء الساخن تبث الحياة بألوانها الزاهية في السماء.

وكان قدم صاحب فعاليات المهرجان التشغيل التجريبي لأول منطاد في مدينة العُلا، ضمن تجربة مهرجان المناطيد كعامل جذب لعشاق السياحة الترفيهية. ويرافق المهرجان أنشطة متنوعة كرحلات السفاري والدراجات النارية، والاستمتاع في السوق القديم ومعروضاته والعروض الفنية الفولكورية ومشاهدة صناع الحرف التراثية القديمة.

المصدر: “النهار”