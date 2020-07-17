أبي خليل لسعد الحريري وسليمان فرنجيّه: ”باسيل مش بالو فيكن”!

رد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل، عبر حسابه على “تويتر”، على تغريدات الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه قائلاً: “واضح انو ثقتكن ببعضكن كبيري، لدرجة انو كل واحد منكن عم بيطمّن التاني انو ما رح يتركو على أول كوع. جبران ناسيكن و بالو مشغول ع لبنان، وانتو ناسيين الدني ومهودسين بجبران”.

وكان فرنجيه قد قال خلال مقابلة مع الاعلامية ديما صادق عبر مواقع التواصل الإجتماعي: أن “إسقاط الحكومة سيؤسس لحكومة يشترط فيها جبران باسيل عدداً من الوزراء ولا أضمن ألا تحصل تسوية جديدة بين الرئيس سعد الحريري والنائب باسيل”. ليرد الحريري عبر تغريدة قائلاً: “”عزيزي سليمان بك،.. وانا بحبك كتير كمان واحسن شي فيك صدقك وكلامك المباشر لكن رسالتك إلي ما كانت بمحلها، صحيح انا رجل تسويات وترشيحي إلك كان نوع من تسوية ، لكن بحب تتطمن المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين . وانا رجل مؤمن الحمدلله”.









ليعاود فرنجيه ويغرد: “عزيزي دولة الرئيس، لا أشك بصدقك ونحن لُدغنا من الجُحر ذاته. ردّك يقطع الشك باليقين ويطمئن كل حريصٍ على لبنان”.