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أبي خليل لسعد الحريري وسليمان فرنجيّه: ”باسيل مش بالو فيكن”!

July 17, 2020

رد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل، عبر حسابه على “تويتر”، على تغريدات الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه قائلاً: “واضح انو ثقتكن ببعضكن كبيري، لدرجة انو كل واحد منكن عم بيطمّن التاني انو ما رح يتركو على أول كوع. جبران ناسيكن و بالو مشغول ع لبنان، وانتو ناسيين الدني ومهودسين بجبران”.

وكان فرنجيه قد قال خلال مقابلة مع الاعلامية ديما صادق عبر مواقع التواصل الإجتماعي: أن “إسقاط الحكومة سيؤسس لحكومة يشترط فيها جبران باسيل عدداً من الوزراء ولا أضمن ألا تحصل تسوية جديدة بين الرئيس سعد الحريري والنائب باسيل”. ليرد الحريري عبر تغريدة قائلاً: “”عزيزي سليمان بك،.. وانا بحبك كتير كمان واحسن شي فيك صدقك وكلامك المباشر لكن رسالتك إلي ما كانت بمحلها، صحيح انا رجل تسويات وترشيحي إلك كان نوع من تسوية ، لكن بحب تتطمن المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين . وانا رجل مؤمن الحمدلله”.




ليعاود فرنجيه ويغرد: “عزيزي دولة الرئيس، لا أشك بصدقك ونحن لُدغنا من الجُحر ذاته. ردّك يقطع الشك باليقين ويطمئن كل حريصٍ على لبنان”.

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