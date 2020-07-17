“لا نتدخل مبدئيا”.. تصريح للسفير الإيراني يثير غضب اللبنانيين!

أثار تصريح للسفير الإيراني في بيروت سخرية العديد من الناشطين اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ زعم أن بلاده “لا تتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية”.

وأطلق ناشطون لبنانيون هاشتاغ “السفير الإيراني”، ردا على تصريحات السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا، والتي اعتبروها نكتة سمجة، خصوصا وأن لبنان يمر بأزمة مالية وسياسية غير مسبوقة تقف وراءها أطراف يأتي في مقدمتها حزب الله المدعوم من طهران.









وخلال لقائه الخميس، في لبنان، مع البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قال فيروزنيا، إن “طهران لا تتدخل مبدئيا في الشؤون اللبنانية الداخلية” اللبنانية.

وفي رد الفعل، كتب مغرد باللهجة اللبنانية ما معنى أن السفير الإيراني يبدو جادا في ما يقول: “مش نكتة، قسما بالله هو هيك عم يقول”.

السفير الايراني:

"ايران لا تتدخل في شوؤن لبنان" مش نكته قسما بالله هو هيك عم يقول🧐 — Farid eL raYes (@ziaddeira) July 16, 2020

مغرد آخر رأى أن مزاعم السفير الإيراني الغرض منها “استغباء اللبنانيين”، وانتقد التصريح الذي تناقلته وسائل إعلام لبنانية ولاسيما تلك المقربة من حزب الله: “لو يشرح لنا ماذا قصد بعبارة مبدئيا”، في إشارة إلى قول السفير الإيراني أن طهران لا تتدخل “مبدئيا” في شؤون لبنان.

تصريح السفير الإيراني محمد جلال #فيروزنيا من أن بلاده لا تتدخل مبدئيا في الشؤون اللبنانية هو إما إستغباء للبنانيين أو يضحك على نفسه ولو يشرح لنا ماذا قصد بعبارة مبدئيا وإنني أحيله على مواقف لمسؤولين ايرانيين اعتبروا أن لبنان تابع لطهران وماذا عن ميليشيا #حزب_الله التي تشغلّونها؟ — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) July 16, 2020

واعتبر صاحب هذه التغريدة أن استخدام السفير الإيراني كلمة “مبدئيا” يخفي وراءه مقاصد مستترة، وأشار إلى أن من يمول ويدرب ويسلح ويصدر الأوامر لحزب اللبناني “يعتبر لاعبا أساسيا بالساحة الداخلية في لبنان”.

تصريح السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا من أن بلاده لا تتدخل مبدئيا في الشؤون اللبنانية الداخلية الخ خطير جدا.

١. ماذا قصد بكلمة مبدئيا

٢: من يمول ويدرب ويسلح ويصدر الاوامر لحزب لبناني يعتبر لاعب اساسي بالساحة الداخلية في لبنان؟

تصريح السفير الابراني لا يمت للحقيقة بكلمة واحدة! — FAISAL M. NSOULI 🇱🇧🇺🇸 (@NSOULIFMN) July 16, 2020

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه وقد فاقمتها جائحة كوفيد-19 وأجواء سياسية بالغة الحساسية زاد من تعقيدها هيمنة حزب الله، حليف إيران على الحياة السياسية اللبنانية.

وفي الأشهر الأخيرة فقد عشرات آلاف اللبنانيين عملهم أو جرى اقتطاع نسب من أجورهم في حين تشهد قيمة العملة الوطنية تدهورا حادا مصحوبا بتراجع القدرة الشرائية.

وفرضت قيود صارمة على الودائع المصرفية تحدّ بشكل كبير من عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، بسبب النقص الحاد في الدولار.

والمسؤولون اللبنانيون متّهمون بالاستفادة من وضع قائم مبني على المحسوبية والفساد.

الحرة