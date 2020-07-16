الحريري: عزيزي سليمان بك المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين.. وفرنجية يرد: نحن لُدغنا من الجُحر ذاته!

ردّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه على تغريدة الرئيس سعد الحريري قائلاً: “عزيزي دولة الرئيس، لا أشك بصدقك ونحن لُدغنا من الجُحر ذاته. ردّك يقطع الشك باليقين ويطمئن كل حريصٍ على لبنان”.

وكان الحريري قد رد على كلام فرنجيه عندما قال “إسقاط الحكومة سيؤسس لحكومة يشترط فيها جبران باسيل عدداً من الوزراء ولا أضمن ألا تحصل تسوية جديدة بين الرئيس سعد الحريري والنائب باسيل”.









وقال الحريري عبر تغريدة له على موقع تويتر: “عزيزي سليمان بك،.. وانا بحبك كتير كمان واحسن شي فيك صدقك وكلامك المباشر لكن رسالتك إلي ما كانت بمحلها، صحيح انا رجل تسويات وترشيحي إلك كان نوع من تسوية ، لكن بحب تتطمن المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين . وانا رجل مؤمن الحمدلله”.