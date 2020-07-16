الممثلة المصرية الشابة أميرة فتحي تتعرض للتحرش: لكن من النساء!

صدمت الممثلة المصرية ​أميرة فتحي​ متابعيها بكشفها أنها تعرّضت للتحرش، لكن ليس من الشباب بل من النساء والفتيات.

وكتبت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: «مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو «الترينر» اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من الـ«تي شيرت» غصب عني حاجة مقصدهاش».وأضافت: «اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظياً هما البنات والستات للأسف وده شفته على غروب خاص بالستات وأنا في الغروب ده لكن عمري ما اتفاعلت معاه وحد من أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنـــترنت وسألني لو عـــايزة أقدم بلاغ في الغروب قلتله لأ. واكتفيت إنه مسح الصــورة وللأسف إن «أدمن» الغروب مـــن الأصدقاء اللي عندي هنا، يعني زي ما في رجـــالة متـــحرشين في ستات مــتحرشين، وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظري».