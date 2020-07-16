إنشاء لجنة اعادة هيكلة المصارف ومذكرة من سلامة حددت مهامها

اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مذكرة ادارية رقم 2272، جاء فيها:

اولا: تنشأ لدى مصرف لبنان لجنة خاصة تسمى “لجنة اعادة هيكلة المصارف” وهي مؤلفة على الشكل التالي:

-الاستاذ بشير يقظان: نائب الحاكم الثاني (رئيسا).

-الاستاذ بيار كنعان: مدير الشؤون القانونية (عضوا).

-الاستاذة كارين شرتوني: مدير وحدة الامتثال (عضوا).

-السيد مروان مخايل: لجنة الرقابة على المصارف (عضوا).

-السادة: ربيع نعمة، نهال يموت، نعمة حنتس (لجنة الرقابة على المصارف، عضوا).

-السادة: وليد روفايل وروجيه داغر وآلان رنا (جمعية المصارف، عضوا).









يمكن للجنة تنفيذا لمهامها ان تستعين بمن تراه مناسبا.

ثانيا: تكون مهمة اللجنة:

1- دراسة التعديلات المقترحة على القرار الاساسي رقم “12713” تاريخ 7/11/2017 والقرار الاساسي رقم “6939” تاريخ 25/3/1998.

2- دراسة اعادة هيكلة المصارف اللبنانية.

3- اقتراح التعديلات ضرورية على الضوابط الاحترازية (Regulations Prudential) لعمل المصارف.

4- دراسة الاداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.

في حال تعارض المهام المذكورة اعلاه مع اية مهام واردة في مذكرات سابقة تعتمد المهام الجديدة.

ثالثا: تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها وترفع تقاريرها واقتراحاتها عبر رئيسها الى سعادة الحاكم.

رابعا: يعمل بهذه المذكرة الادارية فور صدورها”.