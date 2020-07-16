الحريري: موقع رئاسة الحكومة “تبهدل”

أسف الرئيس سعد الحريري ردا على كلام الرئيس حسان دياب عن تدخلات مع الدول العربية لعدم مساعدة لبنان، أن يتحدث موقع رئاسة الحكومة بتدخلات مع الدول العربية، معتبرا أن الخطاب في هذا الموقع تدنى إلى ما لا يتخيله أحد، وقال: “نحن آل الحريري كنا نساعد الجميع ولن ادخل معه في جدال، موقع رئاسة الحكومة “تبهدل” وانا لم اتصل بأحد.”

ولفت الحريري في دردشة مع الاعلاميين في بيت الوسط الى أن حركة اللواء عباس ابراهيم ضرورية، وقال: “نحن ضمن الجامعة العربية وهذه الدول ولا سيما دول الخليج وقفت مع لبنان وإقتصاده مثل السعودية والإمارات وقطر وغيرها، واليوم هناك تصعيد إقليمي غير مسبوق ويجب أن نكون على تواصل معهم لنحصل على مساعدات منهم. هم قدموا كثيرا وعلى لبنان الآن أن يقدم إصلاحات”.









الحريري الذي شدد على ضرورة أن “أن ننأى بنفسنا عن كل المشاكل في المنطقة”، اعتبر أن “هذا هو الحياد”، وقال: “ما حدن يزايد علينا بموضوع عداء إسرائيل”.

وأضاف: “عندما نقول أن هناك نأي بالنفس يجب أن يكون بالفعل لا بالقول. التصعيد الإقليمي بين أميركا وإيران نحن ندفع ثمنه، هذا ما يقوله البطريرك الراعي. وعندما طرحنا شعار لبنان أولا جاء من يقول أننا نتخلى عن القضية الفلسطينية، لبنان أولا يعني قبل سوريا وقبل فلسطين وقبل كل الدول كي يعيش اللبناني وكرامته.”

وفي الملف الحكومي والاقتصادي، قال الحريري: “ننتظر هبوط سعر الدولار وناطرين الحكومة. فلتقدم الحكومة شيئا منطقيا ونحن معه.”

وعن قرب صدور قرار المحكمة الدولية قال الحريري: “علينا احترام كل القرارات الدولية المعنية، والناس طالبت بالحقيقة والعدالة وفي 7 آب سيصدر الحكم وسيكون لي كلام حينها”.

الحريري وردا على كلام باسيل عن عودته الى رئاسة الحكومة، قال: “باسيل قال عن الكهرباء 24 على 24 وكذلك هو كلامه عن طريق الرجعة التي قصدني بها”.