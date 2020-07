المعهد الدولي للصحافة يدين قرصنة هاتف الصحافية غادة عويس وحملة التشهير ضدها

أدان المعهد الدولي للصحافة، اليوم الأربعاء، حملة المضايقة المنهجية على الإنترنت ضد صحافية قناة الجزيرة غادة عويس وزميلتها علا الفارس، مشيرا إلى أن حسابات تويتر السعودية قادت أحدث هجوم على المذيعتين، وفقا لتقرير.

ووجد تحليل أجراه مارك أوين جونز، الباحث والأستاذ في جامعة حمد بن خليفة في قطر، أن الحملة – التي أسفرت عن أكثر من 25 ألف تغريدة وإعادة تغريد في غضون 24 ساعة فقط – كانت مدفوعة بالعديد من حسابات تويتر سعودية بارزة.

[Thread]1/ I see a lot of disgusting things online, but tonight the level of high level misogyny on 'Gulf Twitter' is astounding. There is a systemic campaign to smear two women journalists @OlaAlfares and @ghadaoueiss, who work for Al Jazeera. The campaign involves thousands pic.twitter.com/F1goEDtrsT

— Marc Owen Jones (@marcowenjones) June 9, 2020