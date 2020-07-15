اللواء عباس إبراهيم من دارة السفير بخاري: السعودية هي الشقيق الأكبر للبنان

لبى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم دعوة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، الى العشاء، وقال لدى وصوله الى دارة السفير بخاري: “الزيارة من دون هدف والسفير شرفني ودعاني للعشاء، وأنا أشعر أنني في منزلي ، والإنشغالات أبعدتنا قليلا وسبق أن زارنا السفير بخاري في منزلي، ونعتبر السعودية المفتاح للدول العربية ولسنا ساعين للاصطفاف في أي مكان، والسعودية هي الشقيق الأكبر للبنان”.

واعتبر أنه “لا أحد يحاصر الحكومة وهي تعمل ومستمرة في العمل والناس تحكم على النتائج، وأخبرت السفير السعودي بما نقوم به، ولا شيئ يمنع أن تكون البداية والنهاية في السعودية”، وقال: “الأجواء إيجابية جدا، ونحن نبحث عن مساحات مشتركة تعود بالفائدة على الدول التي نزورها وعلى لبنان، وأنا لا أطلب ودائع، وهناك تكامل إقتصادي عربي يجب أن يستفيد منه لبنان كما الدول العربية”.