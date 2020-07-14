أصيبت بالذعر ثم ركضت لتلحق بالسيارة! فيديو لرد فعل طريف لوزيرة فرنسية بعدما نسيت كمامتها

نشر موقع BFMTV الفرنسي، الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2020، فيديو طريفاً لرد فعل لوزيرة الصناعة في الحكومة الفرنسية الجديدة عند وصولها لميدان الكونكورد ونسيانها ارتداء الكمامة، إذ بدت المسؤولة الفرنسية مذعورة ومرتبكة جداً فور اكتشاف أنها بدون القناع الطبي.

الفيديو يظهر الوزيرة الشابة وهي تنزل من سيارتها ثم تنتبه فور إقلاع السيارة إلى أنها بدون كمامة على وجهها لتعود ركضاً إلى السيارة، في محاولة منها للحاق بها لكن دون جدوى، ثم تتجه مع مرافقها الخاص وتشير بيدها إلى وجهها أنها بدون كمامة.









14-Juillet: Agnès Pannier-Runacher oublie son masque à son arrivée place de la Concorde pic.twitter.com/v1I4YgXLnZ — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2020

الحادثة وقعت بميدان الكونكورد، حيث تحتفل فرنسا اليوم في أجواء استثنائية بسبب فيروس كورونا بعيدها الوطنى “يوم الباستيل”، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فيما قالت وسائل الإعلام الفرنسية إن احتفالات يوم الباستيل “العيد الوطني لفرنسا” هذا العام سيكون لها طابع استثنائى، إذ من المقرر أن تطلق الألعاب النارية في العاصمة الفرنسية باريس تحديداً من برج إيفل كما يحدث سنوياً، لكن السلطات الفرنسية تخشى عدم احترام الجمهور لقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة كما هو مفترض منذ بداية انتشار الوباء، مما دفع ببلدية باريس لاتخاذ قرار بأن يكون العرض بدون جمهور ودعت الفرنسيين إلى مشاهدته عبر البث المباشر على القنوات التلفزيونية.

كما سيقام احتفال عسكري في باريس، وحسب قصر الإليزيه، فإنه سيتم تكريم مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع المدني، إذ ستتم دعوة أسر مقدمي الرعاية الذين فقدوا أرواحهم أثناء فترة انتشار الوباء، ومقدمي الرعاية من جميع المناطق، وكذلك ممثلو المهن التي كانت ضرورية أثناء الوباء (المعلمون، الصرافون، جامعو القمامة، ضباط الجنازات، الشرطة، الدرك، رجال الإطفاء، وكلاء السلطات المحلية والموظفون الذين عملوا في إنتاج السلع المتعلقة بالأزمة، مثل الاختبارات والأقنعة)، بالإضافة إلى الطاقم الطبي من جيوش عملية الصمود، إضافة إلى 1400 ممثل تمت دعوتهم أيضاً.