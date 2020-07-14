السعودية تلغي ترخيص “بي إن سبورتس” القطرية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية الثلاثاء عقوبات بحق قنوات “بي إن سبورتس” القطرية شملت إلغاء تصريحها في المملكة وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي، بسبب ما وصفته بـ”الممارسات الاحتكارية”.

وتأتي العقوبات المقررة بعد انتهاء مراحل التقاضي وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.









وقالت الهيئة في بيان إن قراراتها جاءت بعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد القنوات القطرية “وتبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016” التي أقيمت في فرنسا.

وعددت الهيئة المخالفات التي بسببها قررت العقوبات التي أصدرتها ضد قنوات “بي إن سبورتس” منها “إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة “يورو 2016″، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة”.

وقررت الهيئة بناء على قرار المحكمة إلزام القنوات القطرية برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفات الصريحة لنظام المنافسة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017 بتهمة دعم الإرهاب الأمر الذي تنفيه الدوحة.