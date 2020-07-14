الراعي: لبنان المنعزل ليس هويتنا

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال استقباله وفدا قواتيا في الديمان، ان “لبنان هو الحياد والدولة المدنية وبلد اللقاء والتعددية والعيش معا واتى ميثاق 43 ليكرس هذا الواقع”.

وقال: “لبنان كان منفتحا على كل الدول شرقا وغربا ما عدا اسرائيل التي احتلت ارضنا، ولذلك كان سويسرا الشرق.. اليوم بات لبنان منعزلا عن كل العالم لكن هذه ليست هويتنا، بل هويتنا الحياد الايجابي والبناء لا المحارب”.









واضاف: “الحياد هو مطلب دولي وأوروبي وعربي، نحن نطالب بالحياد أي التزام السلامة والعدالة وحقوق الإنسان وهذا الجسر بين الشرق والغرب”، هذه الأرض لم تعرف سوى مد الجسور مع الآخرين ولا يمكننا معاداة جميع الشعوب فلنعد لطبيعتنا”، مؤكدا “اننا نريد العودة الى أنفسنا لا ان نكون مرتبطين بأحد”.

وقال: “النضال مسؤوليتنا جميعا ليستمر لبنان الرسالة والنموذج”.