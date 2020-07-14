غجر: المازوت عم يتبخر.. وبدنا نعرف وين عم يروح!!

أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في قصر بعبدا، أنه “في منتصف الأسبوع المقبل ستزيد التغذية بالكهرباء عندما تبدأ المعامل كلها بالعمل سواسيةً بالغاز أويل وفيول الغريد (ب) والغريد (أ)”.

وأشار غجر إلى أن “المازوت يتبخّر ونريد أن نعرف أين تذهب الكمّيات ما بين التخزين والتهريب”.









وفيما يتعلق بزيادة حجم الاستيراد في المشتقات النفطية من الكويت، إعتبر غجر أنه “لدينا عقد مع “كويت بتروليوم” ينتهي آخر هذا العام ونبحث زيادة الكميات ومن الملفات التي بحثها اللواء ابراهيم في الكويت ملف المشتقات النفطية وعاد بأجواء ايجابية”.