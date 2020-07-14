نقيب المحامين لوزير الشؤون الإجتماعية: ندعوك إلى الإستقالة فورا!

شدد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، على “ضرورة إجراء التدقيق المالي الجنائي لأن هذه الفرصة الأخيرة لكشف المستور والخروج من الانهيار المالي والاجتماعي الذي يتخبط به لبنان”.

وأشاد خلف، في مؤتمر صحفي، بعمل القوى الأمنية في رصد وتوقيف 5 من المعتدين على الناشط والمحامي واصف الحركة”، معتبرًا أن “هذا الاعتداء هو محاولة لكم صوت يصدح بالحق، مجموعة من 6 اشخاص مولجة بحماية وزير في الحكومة الحالية نفذت مخططاً جهنمياً وترصدت تحركات الحركة لمدة أسبوع والعناية الإلهية أنقذته”.









وأكّد “أننا سنتابع القضية لتبيان هوية هؤلاء ومحاسبتهم، ونقابة المحامين لا تلفلف قضايا، نحن لا نخشى لا موقعاً ولا نفوذاً”.

وتوجه خلف إلى الوزير مشرفية بالقول: “ورطوك يا معالي الوزير” عندما استخدموا سيارة الوزارة كآلية لتتبع تحركات المحامي واصف الحركة، بصرف النظر عن معرفتك بأمر جريمتهم أم لا ويكفي أن يكون من قام بالاعتداء بفريق حمايتك. المجموعة التي نفذت الاعتداء تستبيح اجهزة الدولة لترهب وتهدد وتكم الأفواه، وما حصل ليس عملاً فردياً، وندعوك إلى الإستقالة من الوزارة فوراً”.

كما توجه إلى رئيس الحكومة حسان دياب، قائلا: “السيد رئيس الحكومة صمتكم مريب ونحن نتظر منكم الموقف”.