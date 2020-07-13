٦ نصائح للتخلص من حساسية الوجه الناتجة عن ارتداء الكمامة طوال اليوم

بالتأكيد يجب أن نلتزم جميعنا بارتداء الكمامة كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، لكن إذا كنت من أولئك اللواتي يصبن بالحساسية جراء ارتداء الكمامة لفترات طويلة أو تظهر لديهن حبوب الشباب المفاجئة لنفس السبب، فربما يتوجب عليك اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع الحساسية وظهور الحبوب.

جمعنا لك هنا أبرز الطرق التي قد تساعدك في التخلص من هذه المشاكل، لكن دعينا نوضح أولاً أسباب هذه الآثار الجانبية التي قد تسببها الكمامات:









لماذا تسبب الكمامات حساسية الوجه؟

في حديث لطبيب الأمراض الجلدية الدكتور جوشوا زيشنر مع مدونة Hudabeauty، قال إن العديد من النساء اللواتي يأتين إلى عيادته يعانين من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتداء الكمامة لفترات طويلة، والتي قد تشمل الحساسية وحبوب الشباب وفي بعض الأحيان الالتهابات الفطرية.

واستطرد موضحاً أسباب هذه الآثار الجانبية بقوله: “أولاً، قد يسبب الاحتكاك المباشر بين أقمشة الكمامة والجلد التهابات تؤدي في نهاية الأمر إلى ظهور حبوب الشباب والبثور”.

“وثانياً، فإن الكمامات تحبس الرطوبة [الناتجة عن التنفس ببساطة] كما تحبس الزيت والعرق على الجلد وبالتالي تسمح بتزايد أعداد الكائنات الحية الدقيقة، والتي تسد المسام وتؤدي إلى ظهور حب الشباب”.

كما أن الاحتكاك المزمن قد يؤدي إلى ظهور الحساسية عند البعض، خاصة أولئك الذين يستخدمون أقنعة الوجه القماشية بدلاً من الكمامات الطبية.

وغالباً ما تكون النساء ذوات البشرة الحساسة والرقيقة، أو أولئك اللواتي يعانين من أمراض جلدية مزمنة أكثر عرضة للآثار الجانبية الناتجة عن ارتداء الكمامات من غيرهن.

istock\ حساسية الوجه الناتجة عن ارتداء الكمامة

منع حبوب الشباب والحساسية الناتجة عن ارتداء الكمامة

يوجد بعض الخيارات التي تبقيك آمنة من كوفيد-19، وتضمن لك عدم الإصابة بالحساسية أو التعرض لحبوب الشباب بسبب ارتداء الكمامة، ممكن أن نلخصها فيما يلي:

اختيار الأقمشة الطبيعية: من المرجح أن تتسبب الأقمشة والأقنعة الاصطناعية في حدوث التهابات في الجلد بسبب المواد الصناعية الموجودة في النسيج، لذلك لا ينصح باستخدامها.

لكن في المقابل تسمح الأقمشة الطبيعية مثل القطن والحرير بمزيد من التهوية، مما يعني انخفاض مستويات الرطوبة وتراكم البكتيريا داخل المنطقة المقنعة من الجلد، لذلك ينصح خبراء الجلدية باستخدامها.

وتجدر الإشارة إلى أنك إذا كنت عاملة في المجال الصحي أو تعتنين بشكل مباشر بأحد المصابين بالفيروس، فعليك في هذه الحالة الالتزام بشكل تام بأعلى مستويات الوقاية بغض النظر عن طبيعة الأقمشة المكونة للكمامات.

اغسلي / استبدلي قناعك بانتظام: كما أوضح الدكتور زيشنر أعلاه، تتجمع البكتيريا والفطريات والرطوبة في الأقنعة، مما يجعلها أرضاً خصبة للتكاثر الذي يمكن أن يسبب الالتهاب وحب الشباب.

لذا في حال كنت تستخدمين القناع الطبي فاحرصي على استخدامه مرة واحدة فقط، ثم استبداله بآخر، أما إذا كنت تستخدمين الأقنعة القماشية، فاحرصي على غسلها بعد كل استخدام.

وينصح باستخدام منظفات لطيفة وخالية من العطور عند غسل الأقنعة لتقليل خطر الإصابة بالحساسية.

استخدمي واقي الشمس الحاوي على أكسيد الزنك zinc oxide-based: قبل وضع الكمامة، قومي بوضع واقي الشمس الحاوي على أكسيد الزنك.

“أكسيد الزنك هو مانع للأشعة فوق البنفسجية كما أنه يساهم في حماية البشرة وهو مكون رئيسي في كريمات الأطفال.

تتوافر منتجات كهذه في شركة Versed Skin Guards Up Daily Mineral Sunscreen ، بسعر 22 دولاراً، وAveeno Positively Mineral Sensitive Sunscreen بسعر 10 دولارات.

اغسلي وجهك جيداً: تعلمين أنه من المهم غسل وجهك كل ليلة، ولكن إذا كنت تعانين من الحساسية الناتجة عن ارتداء الكمامة، فقد أصبح غسل الوجه باستخدام منظف لطيف حاجة ملحة بالنسبة لك.

اختاري منظفاً لطيفاً يزيل بشكل فعال كل آثار العرق والأوساخ والزيوت والماكياج.

ينصح د. زيشنر بتطبيق Inn Beauty Project Foam Around Clarifying Daily Cleanser المتوفر بسعر 22 دولاراً، والذي يحتوي على أحماض هيدروكسي التي تساعد على ترطيب بشرتك أثناء التنظيف.

ضعي كريماً مهدئاً: إذا كنت تعانين من البشرة الحساسة أو حبوب الشباب أو الالتهابات الجلدية ينصح بالاهتمام بنوعية الكريمات المهدئة التي تستخدمينها.

كان نظام العناية بالبشرة الحالي يعمل من أجلك، فأنت جيد، ولكن إذا كنت تتعامل مع البشرة الحساسة للغاية، أو الغضب، أو الالتهاب، و / أو حب الشباب، فإننا نوصي بالاستثمار في بلسم مهدئ مع المكونات التي ستعمل لك وقتاً إضافياً.

في هذا الصدد لديك العديد من الخيارات اللطيفة منها Papaw البالغ سعره 12 دولاراً، أوDr. Jart + Cicapair ™ Tiger Grass Calming Gel Cream ،48 دولار، و Farmacy Honey Savior All-in-One Repair Repair Salve ، بسعر 34 دولاراً.

عالجي حب الشباب: أولئك الذين يتعاملون مع حب الشباب العنيد الذي لا يرحم على الرغم من اتباع النصائح أعلاه يجب عليهم أيضاً اتباع نهج العلاج الفوري لحبوب الشباب.

يوصي الدكتور زيشنر بالمنتجات الحاوية على البنزويل بيروكسايد – مثل Neutrogena On the Spot Acne Treatment ، 9 دولارات – والتي تساعد على خفض مستويات البكتيريا المسببة لحب الشباب وتقليل التهاب الجلد.

لديك أيضاً Hero Cosmetics Micropoint لـ Blemishes ، 13 دولاراً.