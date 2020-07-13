بيفاني يتحدث عن “تهريب” 6 مليارات دولار من البنوك رغم القيود!

كشف مسؤول ماليّ كبير سابق أن البنوك اللبنانية “هربت” ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ تشرين الأوّل الماضي على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية، بحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”.

وقال آلان بيفاني، الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين إن “ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار”.









وأضاف أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية، علماً أنه لم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية.

وكان بيفاني، الذي شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي. وحمل بيفاني “المصالح الخاصة” مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء.

واتهم في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة “الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة، بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار”.