الدولار يتراجع بطيئاً.. وتوقعات بوصوله إلى حدود 4 آلاف ليرة

على الصعيد المالي، سجل المزيد من التراجع على سعر الدولار في السوق السوداء الى ما دون السبعة آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وارتبط هذا التراجع، زمنيا على الأقل، بالجولات التطمينية للسفيرة الأميركية دوروثي شيا، والتي شملت الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة، بالإضافة الى تزايد عروض الدولار.









وتتوقع مصادر رسمية استمرار هبوط الدولار الى حدود الأربعة آلاف ليرة، في حال سارت الأمور مع صندوق النقد الدولي على خير ما يرام، وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلت عن فريق صندوق النقد الدولي قوله: كدنا نتوسل الفريق اللبناني كي يتصرفوا كدولة لا كأنهم يبيعوننا السجاد.