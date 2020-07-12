صُبحي الطفيلي: من فرّقوا دينهم يهلّلون لاغتصاب الأقصى ويجرّمون رفع الظلم عن آيا صوفيا

وجه الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني، الشيخ صبحي الطفيلي، انتقادات لاذعة لمن يعارضون قرار السلطات التركية إعادة متحف “آيا صوفيا” إلى مسجد، وفتحه مجددا للصلاة.

ودوّن الطفيلي على حسابه في موقع تويتر: “اغتصاب الأقصى وآلاف المساجد وهتكها والنيل من النبي والقرآن والتحريض على المسلمين وقتل وتهجير عشرات الملايين منهم ونهب ثرواتهم (هو) كفاح مشكور لمحاربة الإرهاب. وأما رفع حظر ظالم عن الصلاة في مسجد آيا صوفيا بعد ٨٦ عاما (فهو) جريمة لا تُغتفر! إنّها سنة الله في من فرّقوا دينهم وكانوا شِيَعا”.







