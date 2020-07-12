وئام وهاب لوليد جنبلاط : “اوعى تغلط معي او شي مرة تتلفظ بأسمي..”

توجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب خلال برنامج الحدث مع الزميلة نانسي السبع لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بالقول: “انا كنت اتمنى لو ذهبت الى المشايخ واكتفيت بالدعوة الى الوحدة وانا اتحداك ان تقول اني وزعت خرطوشة في الجبل وعندي الكثير ولكن استعملها عندما يكون هناك حاجة من اجل كرامة الجبل…” .

واضاف: “انت تحافظ على زعامتك في الجبل ولا تحافظ على اهل الجبل … “.









وتابع وهاب متوجهاً بكلامه لجنبلاط: “أوعى شي مرة تجيب سيرتي بعد هذا الجبل انا قاتلت فيه، انت مش حريص على الجبل لا اكتر مني ولا اكتر من غيري والسوريون ما معهن خبر فيك منذ سنين وناسيينك وانت صرت على الهامش …”.

وتابع: “مهمتي ان انفتح على الناس وعلى الآخرين وليس مهمتي ان اقوقعه ..”.

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