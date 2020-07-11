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“ميسي الجزائر” يواصل تألقه في إنكلترا بمهاراته وأهدافه المدهشة ـ (فيديوهات)

July 11, 2020

يواصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة تألقه في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، حيث قاد ناديه “برانتفورد” إلى فوز جديد على مضيفه نادي داربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل هدفين منهم، وقَع الثاني منهما بطريقة رائعة مثلما فعل في المباراة السابقة حين سجل هاتريك بينها هدف ولا أروع ليقود ناديه للفوز على ضيفه ويغان. وارتفع عدد أهداف بن رحمه إلى 16 هدفا.

وبهذا الفوز الجديد يعزز نادي برانتفورد مرتبته الثالثة في دوري الدرجة الأولى، التي تضمن له التنافس على مباريات “البلاي أوفس” للصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، ويأمل أن يضمن ذلك بشكل أوتوماتيكي باحتلال المرتبة الثانية قبل 5 مباريات من نهاية الموسم. ولبرانتفورد 78 نقطة على بعد أربع نقاط من صاحب المركز الثاني واست بروميتش، وخمس نقاط عن صاحب المركز الأول ليدز.

وسعيد بن رحمة البالغ من العمر 24 عاما من مواليد عين تيموشنت (غرب الجزائر). بدأ حياته الكروية في الجزائر قبل الانتقال إلى فرنسا، حيث انتهى به المطاف في نادي نيس، ومن هناك انتقل عام 2018 لنادي برانتفورد، الموجود في غرب لندن، والشهير باسم “البيز” (النحل).

وقد تألق بن رحمة بشكل لافت بمهاراته مما دفع البعض إلى إطلاق اسم “ميسي الجزائر” عليه. وقد جذب تألقه أنظار الكثير من أندية الدوري الممتاز، واقترب الموسم الماضي من الالتحاق بنادي أستون فيلا، فيما تحدثت تقارير مؤخرا عن أنها مسألة وقت فقط، قبل التحاقه بالدوري الممتاز، وكشفت عن اهتمام تشلسي وأرسنال بضمه.


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