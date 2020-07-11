“ميسي الجزائر” يواصل تألقه في إنكلترا بمهاراته وأهدافه المدهشة ـ (فيديوهات)

يواصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة تألقه في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، حيث قاد ناديه “برانتفورد” إلى فوز جديد على مضيفه نادي داربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل هدفين منهم، وقَع الثاني منهما بطريقة رائعة مثلما فعل في المباراة السابقة حين سجل هاتريك بينها هدف ولا أروع ليقود ناديه للفوز على ضيفه ويغان. وارتفع عدد أهداف بن رحمه إلى 16 هدفا.

Saïd Benrahma – that is sensational! ✨





What a goal from Brentford's star man! 🔥🎯 pic.twitter.com/pFKDe0gAMw — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 11, 2020

وبهذا الفوز الجديد يعزز نادي برانتفورد مرتبته الثالثة في دوري الدرجة الأولى، التي تضمن له التنافس على مباريات “البلاي أوفس” للصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، ويأمل أن يضمن ذلك بشكل أوتوماتيكي باحتلال المرتبة الثانية قبل 5 مباريات من نهاية الموسم. ولبرانتفورد 78 نقطة على بعد أربع نقاط من صاحب المركز الثاني واست بروميتش، وخمس نقاط عن صاحب المركز الأول ليدز.

🇩🇿⚽️ Benrahma scores again ! His cross beats the keeper and ends up in the back of the net ! 13 goals this season cc @dzfoot @dzfoot_en @bylka613_ #TeamdZ pic.twitter.com/Fugb5ncZNw — 🇩🇿⚽️ DzairBola Videos (@AlgeriaFootVid) July 4, 2020

وسعيد بن رحمة البالغ من العمر 24 عاما من مواليد عين تيموشنت (غرب الجزائر). بدأ حياته الكروية في الجزائر قبل الانتقال إلى فرنسا، حيث انتهى به المطاف في نادي نيس، ومن هناك انتقل عام 2018 لنادي برانتفورد، الموجود في غرب لندن، والشهير باسم “البيز” (النحل).