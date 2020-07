“ميسي الجزائر” يواصل تألقه في إنكلترا بمهاراته وأهدافه المدهشة ـ (فيديوهات)

يواصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة تألقه في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، حيث قاد ناديه “برانتفورد” إلى فوز جديد على مضيفه نادي داربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل هدفين منهم، وقَع الثاني منهما بطريقة رائعة مثلما فعل في المباراة السابقة حين سجل هاتريك بينها هدف ولا أروع ليقود ناديه للفوز على ضيفه ويغان. وارتفع عدد أهداف بن رحمه إلى 16 هدفا.

وبهذا الفوز الجديد يعزز نادي برانتفورد مرتبته الثالثة في دوري الدرجة الأولى، التي تضمن له التنافس على مباريات “البلاي أوفس” للصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، ويأمل أن يضمن ذلك بشكل أوتوماتيكي باحتلال المرتبة الثانية قبل 5 مباريات من نهاية الموسم. ولبرانتفورد 78 نقطة على بعد أربع نقاط من صاحب المركز الثاني واست بروميتش، وخمس نقاط عن صاحب المركز الأول ليدز.

🇩🇿⚽️ Benrahma scores again ! His cross beats the keeper and ends up in the back of the net ! 13 goals this season cc @dzfoot @dzfoot_en @bylka613_ #TeamdZ pic.twitter.com/Fugb5ncZNw

— 🇩🇿⚽️ DzairBola Videos (@AlgeriaFootVid) July 4, 2020