ابراهيم في الكويت غداً.. ورسالة من عون

علمت صحيفة “الراي الكويتية” ان المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم سيصل الى الكويت غداً كمبعوث خاص من الرئيس اللبناني ميشال عون وحاملًا رسالة منه الى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ونقلت مصادر دبلوماسية عن اللواء ابراهيم ان الكويت تلعب اليوم دوراً مهماً جداً على اكثر من صعيد، ولها نهجها المميز والخاص في مقاربة المواضيع الإقليمية والعلاقات بين الدول، ومرئيات قيادتها “بوصلة الحكمة” للباحثين عن الاستقرار والتعاون الإيجابي وسيادة منطق الحوار البناء.