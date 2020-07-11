وزير الصناعة: حكومتنا عّم تقحّط وسخ الحكومات السابقة!

غرّد وزير الصناعة عماد حب الله عبر تويتر: “لمن يحملون المسؤولية لحكومتنا، نصيحة، وبالاقل حتى يبين وكانكم موضوعيين، منيح تلمحواللحقيقة اللي بتعرفوها منيح كثير، وهي ان حكومتنا عم تحاول تقحط وسخ حكومات كنتم فيها ودعمتموها وتتباهون بقعداتكم مع عرابيها،بس كله وسخ بوسخ وبدها صبر ايوب معكم ومعهم. حكومتنا صابرة وتعمل باصرار”.

اضاف: “للذين يضعون انفسهم في موقع المحاضرين ضد سياسات حكومتنا بفيديوهات غير موفقة، هاتوا اقتراحاتكم. فحكومتنا تتابعالموضوع وتقف وقفة حق ولم ترم ربع موظفيها في الشارع. خافوا الله واذا ما يتعرفوا تخافوا الله خففوا فيديوهات الفوفاش. اصرخوا في وجه من يهدد ويحاول تجويع وترهيب اللبنانيين.