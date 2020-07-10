مصادر غربية تعتبر لبنان {مهدداً في وجوده}

حذر دبلوماسيون أوروبيون في نيويورك من أثر الأزمة المالية على لبنان وقالوا إنها باتت تشكل «تهديداً لوجود هذا البلد}، إذا لم يسارع اللبنانيون إلى إجراء الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وأكد دبلوماسي أوروبي طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «لبنان عزيز للغاية على قلوبنا وهناك العديد من الدول التي تتقاسم المخاوف مع اللبنانيين»، وحذر من أنه «نظراً إلى الوضع الاجتماعي والسياسي في لبنان، فإن الأثر شديد على عدم الاستقرار والأمن وحتى ربما على وجود لبنان».









وفي السياق ذاته، حذّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس من أن الوضع في لبنان «يخرج بسرعة عن السيطرة»، وقالت إن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا «يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة».

من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية في بيروت أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت رئيس مجلس النواب نبيه بري أن واشنطن لا تريد معاقبة لبنان وتبدي مرونة في تجاوبها مع الاستثناءات التي تطلبها الحكومة لتطبيق «قانون قيصر». وأكدت المصادر أن شيا أبلغت بري نيّة واشنطن معاودة وساطتها بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الجنوبية بين البلدين، وأبدت تفهّمها لملاحظات الجانب اللبناني.