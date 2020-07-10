واشنطن تعد لائحة بـ«فاسدين لبنانيين».. وتلوّح بقانون «ماغنسكي»

ذكرت صحيفة «النهار» أن حزبا بارزا، لم تسمه، شجع مناصريه على التبرع بالدم لتغطية الاحتياط لديه تحسبا لوقوع أحداث.

جاءت هذه التطورات مع تجدد الكلام عن عزم الولايات المتحدة الأميركية العودة إلى استخدام قانون «ماغنسكي» الذي استخدم ضد روسيا وبلدان أخرى، وهذه المرة سيشمل لبنان، بمقاربة أميركية هي الأولى من نوعها.









ويستهدف هذا القانون الفاسدين في الدول المعنية والمعتدين على حقوق الإنسان من مسؤولين حاليين أو سابقين ورجال أعمال ومتعهدي أشغال متهمين بالفساد واستغلال السلطة.

وتشير المعلومات إلى أن الإدارة الأميركية تعد لائحة «بالفاسدين» وسيحدث إعلان أسمائهم صدمة لدى اللبنانيين، وهي تشمل تجميد أموال ومنع أصحابها والمتعاونين معهم من استخدام النظام المصرفي الأميركي ودخول الأراضي الأميركية.