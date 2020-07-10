رئيس الجامعة الأميركية في بيروت يصف الحكومة بـ “الأسوأ في تاريخ لبنان”

وصف رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري هذه الحكومة بانها “أسوأ حكومة في تاريخ لبنان لجهة ادراكها و فهمها لملف التعليم العالي”.

كلام خوري جاء خلال استضافة معهد الشرق الاوسط ومشاركته في حلقة نقاش حول كيفية المضي قدما في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاضطراب السياسي والتحديات التي يواجهها التعليم العالي .









وقال خوري متحدثا عن الحكومة”: هذه ليست حكومة تكنوقراط، لكي تكون تكنوقراطياً، يجب أن يكون لديك الكفاءة”. وأضاف لم أر أي ذرة كفاءة مع هذه الحكومة منذ تشكيلها اي منذ ٦ اشهر”.

وكشف ان “حكومة لبنان مدينة لنا بمبلغ 150 مليون دولار لقاء خدمات طبية، مطالبا الحكومة “على الاقل ان تناقش معنا جدول زمني للسداد، فقط أخبرونا بهذا الامر” .