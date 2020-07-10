دياب استقبل شيا واستبقاها إلى مائدة الغداء.. لبنان طلب مساعدة الولايات المتحدة في مختلف المجالات

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ظهر اليوم في السراي الحكومي، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا واستبقاها إلى مائدة الغداء.

وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والجهود التي تبذلها الحكومة والدعم الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان.









مصادر حكومية أعلنت للـLBCI أن “اللقاء مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أكثر من جيد وجرى نقاش الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي وخطة الحكومة والمفاوضات مع الـ IMF والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في هذه الملفات”.

وافادت المصادر أن “رئيس الحكومة حسان دياب أكد أن لبنان هو جسر بين الشرق والغرب وهو منفتح على الشرق والغرب والفرص التي ستتوفر له للمشاريع في الكهرباء وغيرها سيلجأ لها”.

وقالت المصادر إن “لبنان أبلغ السفيرة الأميركية أن وزارة الخارجية تعد رسالة في شأن تطبيق قانون قيصر والاعفاءات المطلوبة”.

كما جرى عرض لما حصل في المرحلة الأخيرة مع السفيرة الأميركية وكل طرف قال ما لديه في هذا الموضوع، بحسب ما قالت المصادر.

كما أعلنت أن “لبنان طلب مساعدة الولايات المتحدة في مختلف المجالات ولا سيما مع صندوق النقد لجهة التعجيل بالمفاوضات لا سيما وأن لبنان لم يعد يحتمل طويلا الواقع الذي يمر به”.