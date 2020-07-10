بالفيديو… لبنانيون على طريق الهجرة: “هيدا تهجير وطرد مش انتشار”!

لأول مرة منذ سنوات يعود اللبناني للتفكير بالهجرة من البلد بحثاً عن مستقبل أفضل ، وللمفارقة إن أكبر هجرة للمسيحيين سُجّلت في عهد الجنرال ميشال عون يوم كان رئيساً للحكومة العسكرية، وحالياً تعود هذه الهجرة ولكنها تشمل لبنانيين من كل الطوائف يستعدون للسفر إلى دول أجنبية وعربية.

وقد نشرت الإعلامية ديما صادقعلى حسابها على “تويتر”، تقريراً أعدّته عن الهجرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف به ، تكشف فيه وجوه إعلامية وفنية عن رغبتها في الهجرة بينها جيزيل خوري والمخرجة والممثلة عايدة صبرا.وعلّقت ديما في نهاية التقرير على الرغبة في الهجرة بالقول ” عم يشحطونا من لبنان هيدا تهجير وطرد مش انتشار “.







