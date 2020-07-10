وصول أول طائرة إيرباص A321neo .. والحوت ردًا على باسيل: جيبوا الكهربا والسواح عليّ!

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية “MEA”، في بيان اليوم، انها “تسلمت من مصانع شركة إيرباص الكائنة في هامبورغ – ألمانيا أول طائرة من طراز “إيرباص A321neo”، وجرى تسلم الطائرة، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة – مديرعام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ونائب رئيس مبيعات شركة إيرباص في بلاد الشام وأفريقيا هادي عاكوم.

وشرح رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت عن الميزات الكثيرة التي تتمتع بها هذه الطائرة بحيث قال: “هذه الطائرة تتميز بتصميم متميّز نفّذ من خلال لبنانيين متطوعين ومجهزة بأحدث وسائل الترفيه منها الإنترنت”.









وأضاف الحوت: : تتميز هذه الطائرة بمحرك جديد يوفر من 15 لـ20% من الإستهلاك وهو صديق للبيئة وهذه الطائرة مجهزة لإتساع 240 مسافر ولكن قررنا أن نضع 160 كرسي لكي نؤمن الرفاهية والراحة للمسافرين”.

وشدد على أنه إذا أوقفنا الاستثمار فإنّ البلد لن ينهض، مشيراً الى أن هذه الطائرة تم تمويلها من international bank وهو مصرف صيني، ومٌوّلت قبل القرار بالتوجه شرقاً، مؤكاً إلتزامهم والصينيون بالقوانين الدولية ولا سيّما الأميركية.

ورداً على طلب النائب جبران باسيل بخفض تذاكر السفر تشجيعاً للسياحة قال: يبدو انه لم يطّلع على ارقام تذاكر السفر…انتو جيبوا الكهرباء والسواح عليي!

من جهته قال وزير الأشغال والنقل ميشال حجار: “سعيد باستقبال الطائرة الجديدة واعتبر أننا في هذا الوضع نحن بحاجة لكل بصيص أمل وهذه الطائرة ترمز الى أن “لبنان راجع” .