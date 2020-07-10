بالفيديو: احتجاج تخلّله توتّر أمام السفارة الأميركية في عوكر… معتصمون ردّدوا نشيد الولاء لخامنئي!!

تستمرّ وقفات الاحتجاج رفضاً لسياسة الإدارة الأميركية تجاه لبنان، آخرها اليوم، اعتصام أمام السفارة الأميركية في #عوكر بدعوة من أحزاب يسارية وناصرية، وسط رفع أعلام لـ #حزب_الله وهتافات الولاء لأمينه العام السيد حسن نصرالله، تخلّلته محاولة بعض الشبان اختراق السياج الشائك وسط انتشار أمني كثيف.

وتوتّر الوضع بين الشبان والقوى الأمنية، التي ردّت باستعمال خراطيم المياه وتفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع. وتقدّمت عناصر مكافحة الشغب المتظاهرين، وفق ما يُظهر الفيديو بكاميرا الزميل مارك فياض.









تظاهرة أمام السفارة الأميركية تظاهرة أمام السفارة الأميركية Posted by MTV Lebanon News on Friday, July 10, 2020

وردّد المعتصمون نشيد الولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي، وسط هتافات مؤيّدة لنصرالله، علماً أنّ “حزب الله” ساهم في توزيع دعوات التغطية الإعلامية لهذا التحرّك.

ويتجدّد التحرّك ضدّ السياسات الأميركية، بعدما سبقه هذا الأسبوع تحرّك رافض لزيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي، وهي زيارة كانت مقرّرة ليوم واحد، تخلّلها اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكّد أهمية التعاون بين البلدين.

إلا أنّ التطوّر السياسي الأبرز في هذا الشأن، كان بقرار القاضي محمد مازح منع نقل تصريحات السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وهو ما لاقي عاصفة ردود أفعال في لبنان.

المصدر: النهار