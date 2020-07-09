نصرالله يتحول إلى مرشد زراعي!

أثار إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن #الجهاد_الزراعي، عبر دعوته مناصري الحزب إلى “زراعة كل بقعة في الأرض” جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن نصرالله يوم 7 يوليو 2020 تاريخ إعلان “الجهاد والمقاومة والنهضة على الصعيدين الزراعي والصناعي”.
وإذا كانت هذه الدعوة مؤشرا على عمق الأزمة الاقتصادية وفداحتها، فإنها أثارت الكثير من ردود الفعل الساخرة في أوساط اللبنانيين، الرافضة الاستمرار في مواجهة الغرب، وفرض الخيارات الاقتصادية على لبنان.
وفي خطاب غلب عليه الشأن الاقتصادي، قال حسن نصرالله، أمين عام حزب الله في لبنان، الثلاثاء إن عنوان المرحلة الاقتصادية الحالية في لبنان هو منع الانهيار المالي
والجوع. وكتبت مغردة:
في خطابه الأخير إستخدم السيد حسن نصرالله كلمة انهيار 13 مرة، في خطابات سابقة كان يستخدم ٢٠ مرة كلمة إنتصار …..ماذا تغيّر؟ مجرد سؤال
— Dima Jamali ديما جمالي (@JamaliDima) July 9, 2020
ودشن مغردون هاشتاغات على غرار #الجهاد_الزراعي و#لبنان_يجوع و#لبنان_ينتفض، توالت ضمنها التغريدات الشامتة والمتهكمة. وكتب المغرد ميشيل شمعون:
وزارة الزراعة مع الحزب من 15 سنة إلى اليوم شوفوا النتيجة!! #الجهاد_الزراعي #بسلم_عليك.
وأرفق التغريدة بصورة توضح تراجع الأراضي الزراعية في الجنوب اللبناني، مقارنة بالأراضي التي تحتلها إسرائيل.
كما نشر المغرد “إيدي” صورة توضح الوزارات التي تولاها حزب الله وحركة أمل منذ عام 1990 (تاريخ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية)، متسائلًا “ماذا حقق هذا الثنائي خلال 15 عامًا هي مجموع الفترة الزمنية لهما؟”. وغرد:
تولى ما يُعرف بالثنائي الشيعي وزارات الزراعة والصناعة لمدة بتتجاوز ال١٥ سنة من ١٩٩٠ لليوم. وشاركوا بكل الحكومات ووافقوا عكل الخطط والسياسات وصرفوا أموال من الموازنة. شو عملتوا بهال١٥ سنة؟؟
#سيد_التحديات #الجهاد_الزراعي #نصرالله pic.twitter.com/wf3mFHyxqC
— Eddy (@EddyNader) July 8, 2020
يا سيد شو فوّقك عالزراعة والصناعة؟ تولى #حزب_الله هل وزارتين أكتر من مرة من 2009 إلى 2019، 10 سنين لتطلع باستنتاج الزراعة على البلاكين والسطوح؟ وصناعة زراعية الأرجح سقفها الكبيس والمكدوس؟! يمكن إذا شدينا حالنا ودخلنا بعصر شوشة الذرة وعنق الكرز المغلي، نستغني عن استيراد الأدوية!
وتولى “حزب الله” وزارة الطاقة والمياه في لبنان بين عامي 2005 و2008، ووزارة العمل بين عامي 2005 و2009، ووزارة الزراعة بين عامي 2005 و2014 والصناعة بين 2014 و2019.
وفي نفس السياق، خاطب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بوعاصي نصرالله. وأضاف:
يا سيد شو فوّقك عالزراعة والصناعة؟ تولى #حزب_الله هل وزارتين اكتر من مرة من ٢٠٠٩ ل ٢٠١٩
١٠ سنين لتطلع باستنتاج الزراعة على البلاكين والسطوح؟ وصناعة زراعية الارجح سقفها الكبيس والمكدوس؟!
يمكن اذا شدينا حالنا ودخلنا بعصر شوشة الذرة وعنق الكرز المغلي، نستغني عن استيراد الادوية!(١/٢)
— Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) July 8, 2020
كما سخر الناشط أنطوني بركات من الخطاب، ونشر صورة لدبابة تقصف بالورد والخيار والجزر وغرد:
يعني بفهم منك أنو انتقلتو من مرحلة “عِزّة وكرامة” لمرحلة “عَنزة وقضامة”؟ مبروك النقلة #نصرالله #الجهاد_الزراعي.
وقال الكاتب السياسي لقمان سليم:
عن #صديقتي_الشريرة مُسْتَفْسِرَةً: “بِناءً عَلَيْه، لَمْ يَبْقَ لـ#الجِهادِ مِنْ مَيْدانٍ إلّا #البَرَنْدات؟”.
ويقصد سليم بـ”البَرَنْدات” الشرفات. وكان مغردوون نشروا صورة متخيَّلة لعمارات الضاحية الجنوبية لبيروت وهي مليئة بالأشجار في سخرية من حديث نصر الله. وقالت الإعلامية جوزيفين ديب:
الجوع الحقيقي لا تُشبعه الزراعة على اهمية ثقافتها في مجتمعنا. جوعنا الحقيقي هو لمحاسبة الفاسدين وسارقي اموالنا وتعبنا، جوعنا هو لمعركة حقيقية ضد من يرفض المشاركة في دفع فاتورة الدين رغم مسؤوليته فيها، معركة ضد من يسرق احلامنا وطموحنا ليجعله مقتصرا على الاكل فقط. #صباح_الخير
— Josephine Deeb (@josephinedeeb) July 8, 2020
أما الصحافي محمد نمر فقال:
الحقيقة نحن لا نزرع بل نحصد ما زرعه حزب الله.
وغردت الإعلامية ريما عساف:
يمكن فينا نأكل من الزراعة، لكن ما فينا نعلّم ولادنا من الزراعة ولا نتحكّم من الزراعة، ولا نغيّر دولاب السيارة من الزراعة، ولا نأمّن سكن من الزراعة، ولا نشتري برّاد من الزراعة ولا ندفع فواتير الكهرباء من الزراعة. وعلى كتر ما صارت الأدوية الزراعية مكلفة يمكن حتى ما بقى نقدر نزرع من الزراعة.
وسخر الإعلامي جوزيف طوق:
الرئيس عون بدو "جهاد نفطي"
السيد حسن بدو "جهاد زراعي"
وجهاد ما بدو غير يقدر ياكل#الجهاد_الزراعي
— Joseph Tawk (@josephtawk) July 7, 2020
وحور معلق التغريدة قائلا:
الرئيس عون بدو “جهاد نفطي، السيد حسن بدو “جهاد زراعي” وجهاد ما بدو غير يترك البلد..
وغردت نورا:
الخطاب الجاي بعلمنا كيف منجمع مية الشتا لنسقي الزرعات. #لبنان_يجوع #حزب_الله #لبنان_ينتفض #الجهاد_الزراعي.
وسخرت معلقة:
من مرشد إيراني لمرشد زراعي#زمن_التحولات_المصيرية pic.twitter.com/4564G4IRJf
— 🇱🇧 دلال زين الدين (@j9h4y1p4j1yBF2n) July 7, 2020
واعتبرت مغردة:
#إيران أفلست وميليشيا #حزب_الله الآن جاعت وبدأت تسرق علناً من الخزينة في #لبنان. قد يطلب #نصرالله من #اللبنانيين قريباً السرقة من أجل الصمود.
وغرد حساب:
أفضل جهاد زراعي يكون بزراعة الحرية، الديمقراطية، السلام، القيم، وحقوق الإنسان.
بالمقابل استنفر الجيش الإلكتروني لحزب الله المعروف باسم الذباب الأصفر للدفاع عن #سيد_التحديات كما أطلقوا عليه. وكتبت إعلامية موالية لنصرالله. وتعرضت لانتقادات بالغة:
العر
"عندما نأكل ما نزرع ونلبس ما نصنع إذاً نحن شعب جدير بالحرية والاستقلال والكرامة…!
يجب أن نذهب الى الجهاد الزراعي والصناعي والمقاومة الزراعية والصناعية،
ولتكن انطلاقتها اليوم ٧-٧-٢٠٢٠"#السيد_حسن_نصرالله
— Samar Abou Khalil (@samarabukhalil) July 7, 2020
العرب