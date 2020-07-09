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نصرالله يتحول إلى مرشد زراعي!

July 9, 2020

أثار إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن #الجهاد_الزراعي، عبر دعوته مناصري الحزب إلى “زراعة كل بقعة في الأرض” جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نصرالله يوم 7 يوليو 2020 تاريخ إعلان “الجهاد والمقاومة والنهضة على الصعيدين الزراعي والصناعي”.




وإذا كانت هذه الدعوة مؤشرا على عمق الأزمة الاقتصادية وفداحتها، فإنها أثارت الكثير من ردود الفعل الساخرة في أوساط اللبنانيين، الرافضة الاستمرار في مواجهة الغرب، وفرض الخيارات الاقتصادية على لبنان.

وفي خطاب غلب عليه الشأن الاقتصادي، قال حسن نصرالله، أمين عام حزب الله في لبنان، الثلاثاء إن عنوان المرحلة الاقتصادية الحالية في لبنان هو منع الانهيار المالي
والجوع. وكتبت مغردة:

ودشن مغردون هاشتاغات على غرار #الجهاد_الزراعي و#لبنان_يجوع و#لبنان_ينتفض، توالت ضمنها التغريدات الشامتة والمتهكمة. وكتب المغرد ميشيل شمعون:

[email protected]

وزارة الزراعة مع الحزب من 15 سنة إلى اليوم شوفوا النتيجة!! #الجهاد_الزراعي #بسلم_عليك.

وأرفق التغريدة بصورة توضح تراجع الأراضي الزراعية في الجنوب اللبناني، مقارنة بالأراضي التي تحتلها إسرائيل.

كما نشر المغرد “إيدي” صورة توضح الوزارات التي تولاها حزب الله وحركة أمل منذ عام 1990 (تاريخ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية)، متسائلًا “ماذا حقق هذا الثنائي خلال 15 عامًا هي مجموع الفترة الزمنية لهما؟”. وغرد:

يا سيد شو فوّقك عالزراعة والصناعة؟ تولى #حزب_الله هل وزارتين أكتر من مرة من 2009 إلى 2019، 10 سنين لتطلع باستنتاج الزراعة على البلاكين والسطوح؟ وصناعة زراعية الأرجح سقفها الكبيس والمكدوس؟! يمكن إذا شدينا حالنا ودخلنا بعصر شوشة الذرة وعنق الكرز المغلي، نستغني عن استيراد الأدوية!

وتولى “حزب الله” وزارة الطاقة والمياه في لبنان بين عامي 2005 و2008، ووزارة العمل بين عامي 2005 و2009، ووزارة الزراعة بين عامي 2005 و2014 والصناعة بين 2014 و2019.

وفي نفس السياق، خاطب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بوعاصي نصرالله. وأضاف:

كما سخر الناشط أنطوني بركات من الخطاب، ونشر صورة لدبابة تقصف بالورد والخيار والجزر وغرد:

[email protected]

يعني بفهم منك أنو انتقلتو من مرحلة “عِزّة وكرامة” لمرحلة “عَنزة وقضامة”؟ مبروك النقلة #نصرالله #الجهاد_الزراعي.

وقال الكاتب السياسي لقمان سليم:

[email protected]

عن #صديقتي_الشريرة مُسْتَفْسِرَةً: “بِناءً عَلَيْه، لَمْ يَبْقَ لـ#الجِهادِ مِنْ مَيْدانٍ إلّا #البَرَنْدات؟”.

ويقصد سليم بـ”البَرَنْدات” الشرفات. وكان مغردوون نشروا صورة متخيَّلة لعمارات الضاحية الجنوبية لبيروت وهي مليئة بالأشجار في سخرية من حديث نصر الله. وقالت الإعلامية جوزيفين ديب:

أما الصحافي محمد نمر فقال:

[email protected]

الحقيقة نحن لا نزرع بل نحصد ما زرعه حزب الله.

وغردت الإعلامية ريما عساف:

[email protected]

يمكن فينا نأكل من الزراعة، لكن ما فينا نعلّم ولادنا من الزراعة ولا نتحكّم من الزراعة، ولا نغيّر دولاب السيارة من الزراعة، ولا نأمّن سكن من الزراعة، ولا نشتري برّاد من الزراعة ولا ندفع فواتير الكهرباء من الزراعة. وعلى كتر ما صارت الأدوية الزراعية مكلفة يمكن حتى ما بقى نقدر نزرع من الزراعة.

وسخر الإعلامي جوزيف طوق:

وحور معلق التغريدة قائلا:

[email protected]

الرئيس عون بدو “جهاد نفطي، السيد حسن بدو “جهاد زراعي” وجهاد ما بدو غير يترك البلد..

وغردت نورا:

[email protected]

الخطاب الجاي بعلمنا كيف منجمع مية الشتا لنسقي الزرعات. #لبنان_يجوع #حزب_الله #لبنان_ينتفض #الجهاد_الزراعي.

وسخرت معلقة:

واعتبرت مغردة:

[email protected]

#إيران أفلست وميليشيا #حزب_الله الآن جاعت وبدأت تسرق علناً من الخزينة في #لبنان. قد يطلب #نصرالله من #اللبنانيين قريباً السرقة من أجل الصمود.

وغرد حساب:

[email protected]

أفضل جهاد زراعي يكون بزراعة الحرية، الديمقراطية، السلام، القيم، وحقوق الإنسان.

بالمقابل استنفر الجيش الإلكتروني لحزب الله المعروف باسم الذباب الأصفر للدفاع عن #سيد_التحديات كما أطلقوا عليه. وكتبت إعلامية موالية لنصرالله. وتعرضت لانتقادات بالغة:

العر

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