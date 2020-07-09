نصرالله يتحول إلى مرشد زراعي!

أثار إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن #الجهاد_الزراعي، عبر دعوته مناصري الحزب إلى “زراعة كل بقعة في الأرض” جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نصرالله يوم 7 يوليو 2020 تاريخ إعلان “الجهاد والمقاومة والنهضة على الصعيدين الزراعي والصناعي”.









وإذا كانت هذه الدعوة مؤشرا على عمق الأزمة الاقتصادية وفداحتها، فإنها أثارت الكثير من ردود الفعل الساخرة في أوساط اللبنانيين، الرافضة الاستمرار في مواجهة الغرب، وفرض الخيارات الاقتصادية على لبنان.

وفي خطاب غلب عليه الشأن الاقتصادي، قال حسن نصرالله، أمين عام حزب الله في لبنان، الثلاثاء إن عنوان المرحلة الاقتصادية الحالية في لبنان هو منع الانهيار المالي

والجوع. وكتبت مغردة: