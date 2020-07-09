إليسا 2020 …قريباً: جمهورها يترقب البومها الجديد التي تعاونت فيه مع أبرز الشعراء والملحنين!

كشف الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن أحدث أغانيه في الفترة المقبلة. حيث قال أنه تعاون مع المطربة اللبنانية إليسا في ألبومها المقبل بأغنيتين إحداهما تحمل اسم “اعتبرتك موت” من ألحان مدين، وأخرى بعنوان “مباحة ليك” من ألحان زعيم، موضحًا أن هاتين الأغنيتين يتناولان رسالة مختلفة ومميزة، موضحًا أن إليسا انتهت من تسجيلهم مؤخرًا: “بتغني بإحساس عالي جدًا”، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج “المساء مع قصواء” الذي يُعرض عبر قناة “TeN” الفضائية.

كما يتواجد زياد برجي في البوم اليسا الجديد من خلال اغنية ” حبة اهتمام” من الحانه وكلمات امير طعيمة وتوزيع احمد ابراهيم.









وسبق وتعاون زياد برجي مع اليسا في اغنية كرهتك انا التي طرحت في البوم اسعد واحدة عام ٢٠١٢ و اغنية ” يا مرايتي ” في البوم ” حالة حب” في ٢٠١٤.

واعلن الشاعر أسامة مصطفى عن تعاون غنائي جديد مع الفنانة إليسا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”

كتب أسامة قائلاً:”إن شاء الله إليسا 2020 …قريباً”.

وكان اسامة قد تعاون سابقاً مع إليسا في أحدث ألبوماتها “إلى كل اللي بيحبوني” التي طرحته عام 2018، من خلال أغنية “حكايات”، والتي حققت أكثر من 19 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

حقق أسامة عدة نجاحات كتابية مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي أبرزهم الهضبة

من ناحية أخرى، كشفت إليسا أنها ستطرح ألبومها في عيد الأضحى، وتكرر فيه التعاون مع أسماء بارزة سبق أن تعاونت معها، مثل: محمد رحيم، نادر عبد الله، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد، أسامة مصطفى، فضلا عن تعاونها مع أسماء جديدة.