ما حقيقة تعرّض وزير الشؤون الاجتماعية لواصف حركة؟

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفيه بيان قال فيه: “فوجئنا بالأخبار المسربة عبر وسائل الإعلام، نقلا عن تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية مع بعض الموقوفين والتي تتحدث عن قيامهم بالاعتداء على الناشط المحامي واصف الحركة، ونسب الموضوع إلى دخوله إلى مبنى وزارة الشؤون في الشهر الحالي والإعتصام فيه”.

ونفى المكتب “أن تكون للوزير علاقة بالأمر أو علم به بأي شكل من الأشكال”، مؤكدا أن “وزارة الشؤون الاجتماعية تشهد اعتصامات واحتجاجات مختلفة وبشكل شبه متواصل، نتيجة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذه الظروف الصعبة، والوزير يأخذ هذا الأمر بمسؤولية كبيرة وبرحابة صدر، علما أن الناشط الحركة سبق أن زار الوزير واجتمع به أكثر من مرة بحضور جمعيات وناشطين، وله كل الاحترام لدى الوزير المشرفيه”. ودعا “الأجهزة القضائية والأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.