سامي الجميل: لبنان رهينة بيد حزب الله

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في حديث عبر “الجديد” أن “الولايات المتحدة في صراع مع ايران ولا علاقة للبنان بهذا الصراع”، مشيرا الى “ان لبنان لم يكن محاصرا الى أن وضع حزب الله يده على البلد ووضع لبنان الرسمي في مواجهة مع المجتمع الدولي”.

ورأى أن “حزب الله يخوض معارك مع كل العالم، وطبعا سيردون عليه، فالحزب ورط اللبنانيين بصراعاته لأنه وضع الدولة والشعب اللبناني درعا في معركته مع الغرب دفاعا عن ايران لا عن لبنان”.









وأشار الى “أن من تعدى على لبنان هو من عزله بالقوة ومنعه من الحصول على الدعم من كل دول العالم”.

وعن القبول بنفط من ايران قال الجميل: “اذا كان الثمن أن نتورط بالعقوبات فلدي مشكلة، مشددا على “أننا نريد الحصول على النفط في إطار القانون والمجتمع الدولي”، سائلا: “لماذا تجبروننا على ان ننعزل دوليا”؟

ولفت الى أن المطروح أن نخرج من الاقتصاد العالمي وان نصبح محاصرين من كل الدول، لأنه عندما تقاطعنا أميركا فمثلها ستفعل اوروبا والعالم العربي، سائلا: “هل يجب أن نكون معزولين وان نشكل ثنائيا مع ايران في مواجهة العالم كله؟”

أبرز ما جاء في مقابلة رئيس الكتائب عبر الجديد.#سامي_الجميّل: لبنان رهينة بيد حزب الله والحل بأن تستعيد الدولة سيادتها وقرارهاhttps://t.co/5nhmRV3NKg pic.twitter.com/s1co7odvCs — Samy Gemayel (@samygemayel) July 9, 2020

واعتبر الجميّل” أن لبنان رهينة بيد حزب الله، مؤكدا ان الحل ليس بالهروب الى الأمام وعزل أنفسنا بل ان تستعيد الدولة سيادتها وقرارها وتضع حدودا لحزب الله وتميز نفسها عنه وتنفتح على المجتمع الدولي لأن الشعب اللبناني لا يتحمل المكان الذي وضعونا فيها”.

ودعا رئيس الكتائب حزب الله إلى “أن يضع نفسه تحت سقف الدولة وأن يلتزم بالقوانين وعندها سنحميه نحن ولن نسمح لأحد أن يحميه عنا، إنما حزب الله مصر على الخروج عن القوانين وأن يفتح على حسابه ويورط لبنان”.

واكد انه “لا يمكن لحزب الله أن يتصرف كما يتصرف ويوصل البلد الى المكان الذي وصل اليه ويتوقع من الناس أن تسير معه في استراتيجيته، لأنه لن يأخذنا بالقوة الى استراتجيته”.