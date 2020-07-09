//Put this in the section
شريط الأحداث

دياب: الحكومة التزمت بما جاء ببيانها الوزاري ولدينا جدول كامل بالملفات.. مستمرون بعملنا ولدينا الجرأة لنقول كل ما نفكر به

July 9, 2020

أشار رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الى أن “الحكومة التزمت بما جاء ببيانها الوزاري ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت والملفات الباقية ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة”.

وشدد دياب على “أننا مستمرون بعملنا ولدينا الجرأة لنقول كل ما نفكر به من دون أي غاية او مصلحة سياسية أو خاصة”.




وأشار دياب الى “أننا توجهنا الى التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومن ضمنها التدقيق الجنائي كمحطة أولى وأنا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة”.

وقال: “نرحب بالنقد الموضوعي لأنه يصوب عمل الحكومة ولكن الانتقادات لا تستند إلى هذا المنطق وإنما تنطلق من قاعدة “عنزة ولو طارت””.

ولفت دياب الى أن “هناك خلط بين الدولة والسلطة وكلما أخطأت السلطة تتحمل الدولة وزر الأخطاء”، موضحاً أن “الدولة ليست هي التي أخطأت بالسياسات المالية التي اوصلت البلد إلى الإنهيار انما السلطة هي التي أخطأت”.

وشدد على أن “هذه الحكومة ليس لديها نية لتغيير النظام الاقتصادي الحر لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر اذ كانت الفوضى الاقتصادية الحرة هي السائدة في البلد او ربما نظام الهدر الحر” .

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com