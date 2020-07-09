الحواط لدياب: هل صحيح أنك طالبت بدفع مستحقاتك بالدولار في حساب مصرفي خارج لبنان؟

توجه النائب زياد الحواط إلى رئيس الحكومة حسان دياب عبر “تويتر” بالقول: “حضرة رئيس الحكومة إن ما تداولته وسائل الاعلام عن الدعوى المقدمة من قبلك بحق الجامعة الاميركية في بيروت للحصول على تعويض مالي يفوق مليون دولار، يحتم علينا طرح بعض الاسئلة:

1- هل صحيح أنك طالبت بدفع مستحقاتك بالدولار الأميركي في حساب مصرفي خارج لبنان؟

2- كيف يتوافق هذا الطلب مع تصريحك أن 98% من أموال المودعين هي بأمان في البنوك اللبنانية؟

3- هل طلبك هذا يعزز ثقة المودعين والمجتمع الدولي بالنظام المصرفي اللبناني؟

4- تتحدث عن أن منحى سلبيا، بل كيديا في التعاطي معك من قبل ادارة الجامعة هو ما أجبرك على الاستقالة، فهل نفهم منك أن ترؤس حكومة لبنان بدل عن ضائع؟”.