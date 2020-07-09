حسين مرتضى يهدد ديما صادق بعد أن انتقدت نصر الله… “قريبا رح توقعي وقعة كبيرة جدا جدا”!

هدد الإعلامي المقرب من حزب الله حسين مرتضى، الإعلامية ديما صادق بعد تغريدة نشرتها بموقع “تويتر” هاجمت فيها أمين عام حزب الله حزب الله حسن نصر الله.

وقال “مرتضى” في تغريدة له على صفحته “للمرة الأولى رح علق، مؤسف ما وصلتي إليه، اختلفي ناقشي بس توصلي لمرحلة التطاول، معيب”.









وأضاف مهددا الإعلامية اللبنانية، “صدقيني من باب الإيمان المطلق، قريبا رح توقعي وقعة كبيرة جدا جدا”.

وكانت “صادق” خاطبت زعيم “حزب الله” في تغريدتها قائلة: “محزن ما وصل إليه نصرالله.. من قائد هزّ العالم العربي والإسلامي في ال٢٠٠٦، تدحرج ليصبح قائد للشيعة مع دخوله سوريا، ثم عاد وتدحرج ليصبح قائداً يخاطب فقط حزبه عندما قال بأنه سيظل يُؤمن رواتبهم بالدولار”.

وتابعت: “ماذا عن باقي الشيعة؟ ليصل إلى الحضيض (في إشارة إلى نصر الله) مع خطاب اقتصادي مُضحك لا يُقنع حتى أنصاره، محزن”.

ويعيش لبنان أوضاعا معيشية صعبة، حيث شهد مؤخرا 4 حالات انتحار بسبب الجوع والفقر، وسط مخاوف من تسجيل مزيد من الحالات بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع والذي يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود.