تاج الدين عاد وعائلته شكرت أميركا

بعد أكثر من ثلاث سنوات على سجنه في الولايات المتحدة عاد رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين إلى بيروت، بعدما أفرجت عنه السلطات الأميركية التي كانت قد أوقفته في العام 2017 يتهمة تمويل “حزب الله”. وتم الإفراج عنه بعد سجنه لحوالى ثلاث سنوات، والوصول إلى تسوية دفع بموجبها 50 مليون دولار، عدا التذرع بالأسباب الصحية.

ولفتت عائلة قاسم تاج الدين في بيان الى “ان عودته الى بيروت كانت مرتبطة بآليات معقدة بسبب وضعه القانوني وبأوضاع السفر الحالية، التي أخّرت هذه العودة حتى تَوفّر طائرة نقلته من الولايات المتحدة الى لبنان وصلت بيروت هذا الصباح”. وشكرت العائلة السلطات الأميركية والسلطات اللبنانية على تسهيل هذه العودة، وفي لبنان، خصوصاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم”.