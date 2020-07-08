بعد حجز دعوى إثبات زواجها.. هيفاء وهبي: الحمد لله!

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن آخر تطورات القضية التي رفعها مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، لإثبات زواجه منها.
وغردت على “تويتر” بأن اليوم كانت الجلسة في محكمة الأسرة، وقالت: “اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة اللي أخينا لجألها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود”.
وتابعت: “محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم.. الحمد لله”.
اليوم كانت اجلسة بمحكمة الاسرة الي اخينا لجألها ليغصبني انه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود.
محاميه فشل في تقديم الاوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضيةولما سأله القاضي عن الشهود
حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم
الحمدالله
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) July 7, 2020