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بعد حجز دعوى إثبات زواجها.. هيفاء وهبي: الحمد لله!

July 8, 2020

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن آخر تطورات القضية التي رفعها مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، لإثبات زواجه منها.

وغردت على “تويتر” بأن اليوم كانت الجلسة في محكمة الأسرة، وقالت: “اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة اللي أخينا لجألها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود”.




وتابعت: “محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم.. الحمد لله”.

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