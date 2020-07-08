“أرطغرل” يعود إلى الشاشة في أكبر إنتاج تاريخي بتركيا.. النجم دوزياتان في شخصية “بربروس”

في خبر مفاجئ، كشفت صحف تركية، الأربعاء 8 يوليو/تموز 2020، أن النجم التركي أنجين ألتان دوزياتان، المعروف في العالم العربي باسم أرطغرل، سيعود إلى الدراما التركية في مسلسل “خير الدين بربروس” التاريخي، بدلاً من الممثل شاتاي أولوسوي المعروف في العالم العربي باسم أمير في مسلسل “أسميتها فريحة” ويأتي هذا بعد أن أعلن النجم في وقت سابق اعتزاله التمثيل.

مسلسل بربروس الجديد من أكبر الإنتاجات الدرامية بتركيا، ويتطرق لسيرة البحار خير الدين باشا بربروس، الذي أثار ضجة في وسائل الإعلام التركية بميزانية ضخمة، بالاضافة إلى إلى الأسماء المهمة المشاركة فيه.









ومن بين أهم الأسماء التي أعلن عن انضمامها سابقاً إلى العمل شاتاي أولسوي، الذي كان من المفترض أن يجسد أهم دور في المسلسل، وهو شخصية خير الدين باشا. ليعود ويعلن عن انسحابه فيما بعد، والسبب حسب بعض المصادر التركية يعود إلى التأخر في تنفيذ المسلسل خلافاً لما تم الاتفاق عليه منذ البداية.

كما سينضمّ إلى أنجين اسمان آخران، والمسلسل من إنتاج “ES Film” وسيعرض على قناة TRT1 الحكومية، وهذا ما يضمن عدم توقّف المسلسل، سواء حصد نسب مشاهدة عالية أم لا، كما تخطّط الشركة لأن يستمر المسلسل لموسمين أو ثلاثة، وبحسب ما ذكر، فإنّ مدير قناة TRT1 هو الذي يرغب في أنجين ألتان دوزياتان بطلاً للمسلسل.

قرار اعتزال التمثيل: وفي وقت سابق قالت صحيفة Akşam التركية، إن الممثل التركي إنجين آلتان دوزياتان لن يشارك مجدداً في أي مسلسل بعد انتهاء مسلسله الفاشل “الرصاصة”.

كما أكد دوزياتان للصحفيين أن مسلسله “الرصاصة” سيتوقف عن العرض قريباً، وأضاف أنه يجهز لفيلم وثائقي يُصوَّر في تركيا.

إلى جانب ذلك قال نجم أرطغرل إنه من الممكن أن يشارك في أعمال مسرحية، لكن لن يعود إلى المشاركة في المسلسلات.

فيما تعرّض دوزياتان، إلى خيبة أمل كبيرة بعد الإعلان عن وقف عرض مسلسله الجديد “الرصاصة” في الحلقة السابقة، وذلك بسبب تدني نسب مشاهدته.

أما قصة المسلسل الجديد فتدور أحداثها عن الشقيقين أوروتش وخير الدين اللذين اشتهرا بجهادهما البحري، وهما من قادة الأساطيل العثمانية، وسيكون من إخراج الأخوين تايلان، اللذين من أبرز أعمالهما: “أنت وطني” و”القرن العظيم”.

يشار إلى أن مسلسل أرطغرل شكَّل خلال السنوات السابقة حدثاً محلياً ودولياً، بعد أن شاهده قرابة 3 مليارات إنسان في العالم، وبث عبر شاشات دول كثيرة، وحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

واحتلَّ المسلسل على مدار سنوات عرضه السابقة والعام الحالي، أعلى نسب المشاهدة في تركيا، متفوقاً على بقية المسلسلات والبرامج، ومحققاً ثباتاً في مستواه المشوق، بتقديم الأحداث التاريخية بطريقة درامية جذابة.

ونشر منتج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحلقة الأخيرة، التي ستُبث اليوم، كانت “ملحمة وحُلماً” بالنسبة له.