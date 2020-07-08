بومبيو: لا نقبل أن يتحوّل لبنان دولة تابعة لإيران وندعم اللبنانيين للحصول على حكومة نزيهة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أننا “نبذل ما باستطاعتنا ضد “حزب الله” ولن نسمح لإيران ببيع النفط له، وندعو جميع الدول لتصنيفه منظمة إرهابية”.

وكشف بومبيو خلال مؤتمر صحفي أننا “ندعم لبنان طالما أن الإصلاحات ستنجح و”حزب الله” لا يسيطر على الحكم”، مضيفاً “سنساعده للخروج من الأزمة ولا نقبل بأن يتحوّل لدولة تابعة لإيران”، مشدداً على أننا “سنواصل الضغط على “حزب الله” وندعم اللبنانيين للحصول على حكومة نزيهة”.









على صعيد آخر، قال بومبيو “ما يقوم به النظام في سوريا من إيقاف وصول المساعدات هو أمر سيئ، فالصين وروسيا والنظام السوري منعوا تدفق المساعدات لسوريا”.

وفي سياق “كورونا”، رأى أن “الصين لم تكن صادقة بشأن فيروس كورونا، فالحزب الحاكم في الجمهورية الصينيّة يعامل شعبه بشكل سيء، فهي تقوم بنمط مستمر بالنزاعات والخلافات ولا يمكن أن نسمح بذلك”.

وأوضح “نحاول كشف حقيقة كورونا للعالم بسبب إخفاق الصين، ونشكر غوغل وفيسبوك لعدم تقاسمهما المعلومات مع الحكومة الصينية”.