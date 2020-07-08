جنبلاط: حسان دياب يطالب الجامعة الاميركية بتعويضات نهاية الخدمة تقارب المليون دولار وأن تدفع له في الخارج!

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” بالقول :”على ذمة الراوي فان رئيس الحكومة يطالب الجامعة الاميركية بتعويضات نهاية الخدمة تقارب المليون دولار تدفع له في الخارج .ان الرجال الكبار من امثاله يستحقون اكثر بكثير لبحر علمهم ونهر خبرتهم. اليس جرير الذي قال انه ينحت من صخر والفرزدق الذي قال انه يغرف من بحر .شتان بن الثريا والثرى”.

على ذمة الراوي فان رئيس الحكومة يطالب الجامعة الاميركية بتعويضات نهاية الخدمة تقارب المليون دولار تدفع له في الخارج .ان الرجال الكبار من امثاله يستحقون اكثر بكثير لبحر علمهم ونهر خبرتهم.اليس جرير الذي قال انه ينحت من صخر والفرزدق الذي قال انه يغرف من بحر .شتان بن الثريا والثرى pic.twitter.com/OkUneykrJ3 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 8, 2020





