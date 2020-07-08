هروب كارلوس غصن كلفه 862 ألف دولار.. كشف تحويلات قام بها المدير السابق لنيسان قبل فراره من اليابان

قال مدعون أميركيون، الثلاثاء، إن “الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، كارلوس غصن، قام بتحويل مبلغ 862 ألف دولار أميركي العام الماضي لشركة يديرها أميركيان يحاكمان بتهمة تهريبه من اليابان، وفقا لشبكة فوكس بزنس الأميركية.

وكشف الادعاء العام الأميركي الموضوع بعد يوم واحد من تقديم الرجلين، مايكل تايلور وابنه بيتر تايلور، التماسا إلى قاض أميركي لإطلاق سراحهما بكفالة.









وقال محامو الرجلين إنهما محتجزان منذ أكثر من ستة أسابيع فى مركز إصلاحي بمقاطعة نورفولك فى ماساشوسيتس حيث ثبت أن 36 سجينا وموظفا أصيبوا بفايروس كورونا”.

وفر غصن في ديسمبر الماضي إلى بيروت من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية بتهمة ارتكاب جرائم مالية ينكرها، وهو يستفيد من أن اليابان ليس لديها معاهدة لتسليم المطلوبين مع لبنان، بلده الأصلي.

وأظهر المدعون ملفات تظهر تحويلات مالية في أكتوبر الماضي إحداها بقيمة 540،000 دولار والثانية بقيمة 322500 دولار من حساب مصرفي في باريس لحساب شركة يديرها بيتر تايلور.

ومايكل تايلور هو أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة في الجيش الأميركي ومتخصص في الأمن الخاص.