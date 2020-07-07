محمد صلاح يتبرع لقريته بوحدة إسعاف لعلاج مصابي كورونا

تبرع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي بـ30 ألف جنية إسترليني (37.5 ألف دولار) لبناء وحدة إسعاف في مسقط رأسه بقرية نجريج بمحافظة الغربية، للمساعدة في علاج أبناء قريته المصابين بفيروس كورونا، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وافتتح والد النجم المصري صلاح غالي ومحافظ الغربية طارق رحمي الوحدة رسمياً الأسبوع الماضي.









وكان صلاح تبرع لقريته ببناء معهد أزهري بتكلفة 19 مليون جنية (مليون و180 ألف دولار)، ومرافق رياضية ومعدات طبية وأرض لبناء محطة مياه الصرف الصحي، كما تبرع بأطنان من الطعام، و3 مليون جنية (186 ألف دولار) لإعادة بناء معهد الأورام بالقاهرة بعد تعرضه لحادث إرهابي.

يذكر أن محمد صلاح احتفل خلال الأيام الماضية بحصول فريقه على بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاماً قبل نهاية البطولة بـ7 مباريات، وينافس صلاح على الفوز بلقب هداف البريميرليغ للمرة الثالثة على التوالي، فهو يحتل المركز الثاني بين هدافي البطولة برصيد 15 هدفاً.