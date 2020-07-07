بعد قرار اميركي مفاجئ باطلاقه.. قاسم تاج الدين غدا في بيروت

من المتوقع ان يصل الى بيروت غدا قاسم تاج الدين بعدما تقرر اطلاقه على نحو مفاجىء وتم ربطه باطلاق عامر فاخوري من لبنان قبل شهرين. وقد وافق القاضي على طلب من محاميه باطلاقه بذريعة ان وضعه الصحي لا يسمح بابقائه في السجن في ظل تفشي وباء الكورونا. كما رفض القاضي المكلّف بالقضية طلب وزارة العدل بالإبقاء على قاسم تاج الدين في السجن إلى حين إنهاء فترة العقوبة، أي خمس سنوات تنتهي في العام 2023.

وكانت الحكومة الاميركية وضعت تاج الدين في العام 2009 على لائحة الإرهابيين الدوليين ومنعت أي تعامل معه، واعلنت وزارة الخزانة إن قاسم تاج الدين يدير شبكة من الأعمال في لبنان وإفريقيا، ويضخ ملايين الدولارات في حسابات حزب الله، وإن شقيقه قيادي في التنظيم الموالي لإيران. واعتقل تاج الدين في المغرب في العام 2017 بمذكرة دولية وتم تسليمه الى الولايات المتحدة حيث اقر خلال محاكمته بتبييض الاموال ووافق على دفع مبلغ خمسين مليون دولار لخرقه ” قوانين الاموال”. وتجدر الاشارة الى انه حصلت في الاشهر الاخيرة عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وايران فيما كان المشهد اللبناني متمحورا على اطلاق فاخوري والذي اعقبه اطلاق تاج الدين.









المصدر: النهار